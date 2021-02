Ajax trekt aan het langste eind in rechtszaak tegen burgemeester Den Haag

Dinsdag, 16 februari 2021 om 11:32 • Yanick Vos • Laatste update: 13:20

Ajax heeft een rechtszaak gewonnen die de club aanspande tegen de burgemeester van Den Haag vanwege het besluit om geen uitsupporters toe te laten bij de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag op 24 januari 2019. De rechter heeft het bezwaar van Ajax tegen dat besluit gehonoreerd. “Weliswaar is deze wedstrijd al lang gespeeld, toch vindt de rechter dat Ajax wel degelijk een procesbelang heeft en wordt het bezwaar ontvankelijk verklaard”, meldt de club.

Supporters van Ajax zijn al jarenlang niet welkom bij ADO Den Haag. De laatste editie van ADO – Ajax met uitsupporters dateert van 2006. Toenmalig burgemeester Wim Deetman van Den Haag besloot destijds dat Ajax-fans niet welkom zijn en dat verbod zou voor vijf jaar gelden. Reden voor het besluit was een bestorming van het supportershome van ADO door circa zeventig Ajax-fans. Het verbod werd echter verlengd en geldt nog altijd. Toen Ajax-supporters twee jaar geleden opnieuw de uitwedstrijd tegen ADO niet mochten bijwonen van de burgemeeste van Den Haag, besloot Ajax een rechtzaak aan te spannen.

“Dit vonnis bevestigt dat het een besluit van de burgemeester is en niet van de thuisspelende club of uitsupporters worden toegelaten. Bovendien bevestigt de uitspraak dat de uitspelende club en zijn supporters vervolgens bij de rechter bezwaar kunnen maken tegen een besluit om uitsupporters niet toe te laten in het stadion. Dat is voor Ajax belangrijk, omdat de club er zich al geruime tijd hard voor maakt dat Ajacieden weer in het uitvak van ADO kunnen plaatsnemen”, zo klinkt het statement van Ajax. De gemeente Den Haag heeft zes weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.