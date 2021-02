Zwak Jong Ajax geeft inzicht in plannen van Ten Hag met spitspositie in Lille

Maandag, 15 februari 2021 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

Jong Ajax is maandagavond verrassend ten onder gegaan tegen hekkensluiter FC Dordrecht, dat al zeven wedstrijden niet had gewonnen. De Amsterdamse beloften kwamen op voorsprong dankzij Lassina Traoré, maar gaven die ook weer uit handen: 1-2. Traoré speelde de volledige wedstrijd en komt daardoor waarschijnlijk niet in de plannen van trainer Erik ten Hag voor als het gaat om de spitspositie bij Ajax tegen Lille OSC donderdag in de Europa League. Brian Brobbey werd na een uur gewisseld en gaat vermoedelijk wél mee.

Mitchell van der Gaag week maandagavond af van het bij Ajax gebruikelijke 4-3-3-systeem. De trainer van Jong Ajax stelde met Brobbey en Traoré namelijk twee spitsen op, met Naci Ünüvar en Sontje Hansen als flankspelers. Jong Ajax bleek in de nieuwe formatie bepaald geen geoliede machine, want de Amsterdammers wisten in de eerste helft nauwelijks gevaar te stichten tegen Dordrecht.

Jong Ajax deed in de eerste helft uiteindelijk twee serieuze doelpogingen. Hansen mikte na een teruggelegde bal van Brobbey ruim over, terwijl laatstgenoemde na een mooie steekpass van Traoré even later doorbrak richting doelman Liam Bossin. Brobbey stuitte echter op de voeten van de goalie van Dordrecht. Aan de overzijde zag Thomas Poll een gevaarlijk schot uit de hoek getikt worden door Calvin Raatsie, die als doelman van Jong Ajax debuteerde in het betaald voetbal.

In de tweede helft kwam Jong Ajax sterk uit de startblokken en werd na negen minuten uit een fraaie aanval gescoord. Hansen draaide weg bij zijn tegenstander en stuurde Brobbey diep het strafschopgebied in. De spits legde in kansrijke positie breed op Traoré, die de bal binnengleed: 1-0. Daarna ging het steeds slechter lopen bij de Amsterdammers en kreeg Dordrecht een penalty vanwege hands van Kenneth Taylor. Die werd benut door Naoufal Bannis: 1-1. De huurling van Feyenoord maakte daarmee zijn eerste voor FC Dordrecht.

Het werd nog erger voor Jong Ajax, want in de 84ste minuut scoorde Dordrecht opnieuw. Dehninio Muringen kreeg de bal uit de kluts fortuinlijk voor de voeten en aarzelde niet om die van dichtbij richting tweede paal binnen te knallen: 1-2. De Amsterdammers eindigden met tien man, omdat Enric Llansana rood kreeg vanwege het neertrekken van de doorgebroken Bannis.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.