L’Équipe: UEFA legt Deniz Aytekin het zwijgen op over Remontada

Maandag, 15 februari 2021 om 14:24 • Yanick Vos • Laatste update: 14:51

De UEFA heeft scheidsrechter Deniz Aytekin verboden om interviews te geven over de Champions League-wedstrijd tussen Barcelona en Paris Saint-Germain van vier jaar geleden, die bekend is komen te staan als Remontada. Nu de twee Europese topclubs elkaar dinsdagavond opnieuw treffen in het miljardenbal kreeg de arbiter meerdere interviewverzoeken, maar volgens L’Équipe heeft de Europese voetbalbond hem het zwijgen opgelegd.

Aytekin was op 8 maart 2017 de scheidsrechter bij het duel in het Camp Nou, dat door Barcelona met 6-1 werd gewonnen. De Catalanen leken op voorhand kansloos doordat de heenwedstrijd in Parijs met 4-0 werd verloren. Aytekin kwam onder vuur te liggen vanwege een aantal beslissingen die in het voordeel van Barcelona uitpakten. Zo deelde hij discutabele strafschoppen en vrije trappen uit aan Barça, dat door een winnend doelpunt van Sergi Roberto vlak voor tijd de kwartfinales bereikte.

#LdC ?? si tu te souviens de CE but de la #Remontada signé Sergi Roberto... L'Espagnol fête ses 2?8? ans ajd ?????? pic.twitter.com/2sccStc7jR — L'UEFA ???? (@UEFAcom_fr) February 7, 2020

Barcelona – PSG was de laatste wedstrijd die Aytekin floot in Europees verband. De UEFA besloot hem van de Europese lijst te schrappen, waardoor hij nooit meer in de Champions League of Europa League floot. In de Bundesliga kwam hij de afgelopen jaren nog wel gewoon in actie. In aanloop naar de wedstrijd van dinsdagavond in het Camp Nou vroeg Le Journal du Dimanche Aytekin om een interview, maar de krant kreeg nul op het rekest.

Aytekin gaf onlangs nog wel een interview in BILD, maar daarin zweeg hij over Remontada. Dat hij ooit Marco Reus als speler van Borussia Mönchengladbach geen strafschop gaf, noemde hij de grootste fout uit zijn carrière. De wedstrijd tussen Barcelona en Paris Saint-Germain begint dinsdagavond om 21.00 uur.