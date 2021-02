Spartak sorteert ondanks ‘problemen met Ajax’ voor op komst van Promes

Zaterdag, 13 februari 2021 om 09:55

Spartak Moskou heeft de aanvraag voor een werkvergunning voor Quincy Promes reeds in gang gezet, zo weet het Russische Sports te melden. Tegelijkertijd zegt Anton Fetisov, hoofd van de communicatie-afdeling van de Russische topclub, tegenover hetzelfde medium dat de ‘problemen’ met Ajax nog niet zijn opgelost. Het ligt in de lijn met de lezing van Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf.

Promes bleef afgelopen woensdag buiten de wedstrijdselectie van Ajax voor het met 2-1 gewonnen bekerduel met PSV. De 29-jarige aanvaller was in de slotdagen van de transfermarkt hard op weg naar Spartak Moskou. Een deal leek aanstaande, waardoor Ajax besloot om Oussama Idrissi op huurbasis over te nemen van Sevilla. Tot een overstap van Promes is het echter nog niet gekomen en dat heeft alles te maken met de risico’s die de strafzaak rond Promes met zich meebrengt.

Spartak zou die zoveel mogelijk willen beperken. Ajax eist ongeacht de uitspraak ‘onvoorwaardelijke betalingen’, terwijl Spartak niet de volledige verantwoordelijkheid wil dragen voor deze betalingen als Promes veroordeeld wordt vanwege de betrokkenheid bij een steekincident tijdens een familiefeest afgelopen zomer in Abcoude. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft nog altijd niet bekendgemaakt of Promes voor de rechter moet verschijnen.

“De problemen met Ajax zijn nog niet opgelost. Er wordt momenteel door de partijen onderhandeld, maar de club moet zich voorbereiden op een positieve én negatieve afloop”, geeft Fetisov te kennen over de huidige stand van zaken. Toch heeft Spartak de procedure gestart om een werkvergunning voor Promes aan te vragen en ook Verweij geeft in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf, te kennen dat ‘iedereen verwacht’ dat de aanvaller zal vertrekken.

“Het akkoord voor een huurperiode met een verplichte koop ligt er, maar Spartak wil wel garanties voor het geval dat Promes achter de tralies belandt. Die wil en kan Ajax niet geven, daar hangt het nog om. Hij staat in de startblokken om naar Moskou te vliegen. De berichten over de hoogte van de optie tot koop verschillen enorm. Ik heb bedragen gehoord tussen de zeven en tien miljoen euro”, zegt Verweij. De eis van Spartak is volgens hem duidelijk. “Of dat ze van de koop kunnen afzien als Promes de cel in moet. Of dat Ajax een deel van de transfersom terug betaalt.”