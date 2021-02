Van Mosselveld: ‘Ik sta er niet van te kijken als zich clubs voor hem melden’

Waar clubs als ADO Den Haag en FC Emmen zich de afgelopen transferperiode lieten verleiden tot het doen van behoorlijk wat aankopen, hield RKC Waalwijk de hand op de knip. De club haalde drie nieuwe spelers, maar doet het aanzienlijk beter dan het afgelopen seizoen en vertrouwt zodanig op de selectie die er staat. Het feit dat trainer Fred Grim de meest begeerde man is in Waalwijk, is veelzeggend. Vrijdagavond neemt de oefenmeester het met zijn ploeg op tegen Emmen en moet de voorsprong van tien punten behouden blijven.

RKC heeft nu al een punt meer verzameld dan vorig seizoen, toen de ploeg vijftien punten behaalde en van geluk mocht spreken dat de Eredivisie voortijdig werd stopgezet na 26 speelronden. “Onze beleidsvoering hangt niet af van onze positie op de ranglijst”, vertelt algemeen directeur Frank van Mosselveld in gesprek met De Telegraaf. “Wij verbranden niet nog even een miljoen om ons koste wat het kost te handhaven en er volgend seizoen alsnog uit te vliegen. Wij willen op onze manier in de Eredivisie blijven, kennen als club onze plek in het voetballandschap.”

De club uit Waalwijk versterkte zich met Thijs Oosting, Yassin Oukili en Shawn Adewoye en zag Teun van Grunsven op huurbasis naar FC Den Bosch vertrekken. Van Mosselveld merkt dat het lastiger is geworden om binnenlandse transfers te doen. “Voordat de Nederlandse topclubs met hun Jong-teams in de Eerste Divisie gingen spelen, konden wij nog spelers als Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen een jaartje huren”, gaat Van Mosselveld verder. “Nu laten ze dat soort talenten, begrijpelijk, rijpen in hun belofteteams. In België spelen de tweede teams tegen elkaar en willen clubs nog een talent aan ons afstaan.”

RKC staat bekend om het spelen van verzorgd voetbal en daar houdt Grim ook dit seizoen aan vast. De oefenmeester zou zich daarmee zelfs op de radar van AZ hebben gemeld. “Dat gerucht zag ik ook voorbijkomen en is een compliment voor Fred én RKC. Ik sta er niet van te kijken als zich clubs voor hem melden”, vertelt Van Mosselveld. “Als ik bij een andere club zou werken, dan zou ik mij ook in hem verdiepen. Voorlopig hebben we hier samen een klus te klaren, om RKC in de Eredivisie te houden. Wat er in de zomer gebeurt, zien we dan wel.”