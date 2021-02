VIDEO - Pavard bezorgt Bayern München zesde (!) prijs in twaalf maanden

Vrijdag, 12 februari 2021 om 07:20 • Chris Meijer

Bayern München kroonde zich donderdagavond voor de vierde keer in de clubhistorie tot wereldkampioen. Door een doelpunt van Benjamin Pavard werd het Mexicaanse Tigres UANL in de finale van het WK voor clubteams met 1-0 verslagen. Met het veroveren van de wereldtitel heeft Bayern zich verzekerd van de zogenaamde 'sextuple', nadat eerder al de landstitel, de DFB Pokal en de Champions League, de Duitse- en de Europese Supercup werden gewonnen. Der Rekordmeister is na het Barcelona van Josep Guardiola in seizoen 2008/09 de tweede club ooit die erin slaagt om de zes mogelijke hoofdprijzen in een seizoen binnen te halen. Bekiijk hieronder de samenvatting van de eindstrijd.