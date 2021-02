Abraham bespaart Chelsea overwerk; Ziyech kan stempel niet drukken

Donderdag, 11 februari 2021 om 22:51 • Chris Meijer • Laatste update: 22:58

Chelsea heeft zich na een 0-1 zege op Barnsley met de nodige moeite geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup, waarin Sheffield United de tegenstander zal zijn. Tammy Abraham kroonde zich in het Oakwell Stadium tot de matchwinner, nadat hij na 64 minuten spelen het enige doelpunt voor zijn rekening nam en de gelijkmaker later aan de andere kant voorkwam. Hakim Ziyech had een basisplaats bij Chelsea en speelde 69 minuten mee, maar kon daarin niet zijn stempel drukken.

Manager Thomas Tuchel kondigde daags voor het treffen met Barnsley, de huidige nummer dertien van de Championship, dat hij zijn elftal zou wijzigen en hij beloofde een basisplaats voor Ziyech. De Marokkaans international had op papier als rechteraanvaller een plek in het elftal van Tuchel, die verder ook onder meer Billy Gilmour, Christian Pulisic en Abraham binnen de lijnen bracht. The Blues mochten van geluk spreken dat er niet vroeg al een achterstand op het scorebord stond, want Barnsley kreeg snel een levensgrote kans.

Een voorzet van Alex Mowatt werd doorgekopt door Conor Chaplin, waarna Callum Brittain voor Marcos Alonso kroop en van heel dichtbij de bal niet richting de hoek kon sturen. Daardoor kon Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga met de voet redding brengen. Chelsea liet zich in het eerste bedrijf maar mondjesmaat zien. Zo dook Abraham op in het strafschopgebied, waar hij de voet dwars werd gezet door Toby Sibbick. De spits van Chelsea vroeg om een strafschop, maar daar ging scheidsrechter Martin Atkinson niet in mee. Op slag van rust was Brittain namens de thuisploeg andermaal dicht bij een treffer, maar zijn poging ging net naast.

Het eerste wapenfeit in de tweede helft kwam op naam van Callum Hudson-Odoi, wiens schot maar net voorlangs ging. Kort daarna kopte Antonio Rüdiger naast vanuit een vrije trap van Ziyech. Na 63 minuten spelen werd de ban gebroken. Invaller Reece James dook op aan de rechterkant van het strafschopgebied en vond Abraham in de doelmond, die raak wist te schieten. Met nog twintig minuten te gaan, besloot Tuchel Ziyech naar de kant te halen voor Tino Anjorin. Ziyech zag Chelsea vanaf de reservebank goed weg komen, toen Abraham een inzet van Michael Sollbauer van de lijn haalde. Het slotoffensief van Barnsley leverde nog wat gevaar op voor het doel van Kepa, maar Chelsea slaagde er uiteindelijk in om de minimale marge over de streep te trekken.