Ex-vriendin (25) Jérôme Boateng week na breuk dood aangetroffen

Woensdag, 10 februari 2021 om 13:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:28

Kasia Lenhardt is dood aangetroffen in haar woning in Berlijn, zo melden verschillende media in Duitsland woensdagmiddag. De 25-jarige Duitse is de ex-vriendin van Bayern München-verdediger Jérôme Boateng. De relatie tussen het tweetal kwam vorige week ten einde. Volgens de plaatselijke politie in de Duitse hoofdstad zijn er geen verdachte omstandigheden aangetroffen.

Boateng maakte vorige week zelf bekend dat hij geen relatie meer had met Lenhardt, kort nadat het Duitse model, met alcohol in haar bloed, een auto-ongeluk had veroorzaakt. In de verklaring liet de verdediger van Bayern weten 'dat het tijd was om verantwoordelijkheid te nemen'. "Zoals bekend is in de media, heb ik mijn relatie met Kasia Lenhardt stopgezet. Onze wegen zijn vanaf nu gescheiden en hoewel het zeer spijtig is, is het de beste keuze voor mij en mijn familie", aldus Boateng, die vijftien maanden samen was met Lenhardt. Het model werd in 2012 bekend door haar deelname aan het televisieprogramma Germany's Next Top Model.

"Ik moest deze stap wel nemen. Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die ik heb gekwetst, in het bijzonder mijn ex-vriendin Rebecca en onze kinderen. Een man moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zoals ik nu doe. Ik wens Kasia verder het beste", zo liet de mandekker weten via onder meer Instagram Stories. Lenhardt reageerde vervolgens woedend op de keuze van Boateng om de relatie na bijna ander half jaar te beëindigen. Volgens haar was de Bayern-speler vreemdgegaan tijdens hun samenzijn. "Ik maakte een einde aan onze relatie vanwege al jouw leugens en ontrouw. Maar, ik wens je al het allerbeste!", zo bracht Lenhardt naar buiten.

Boateng op zijn beurt reageerde weer op de aantijgingen van Lenhardt. "Kasia werd mijn vriendin, nadat ze eerst de relatie met mijn ex-vriendin Rebecca om zeep had geholpen en ze mij chanteerde. Ik besloot desondanks om te blijven en het te proberen met haar", blikte de routinier, die zijn voormalige partner beschuldigde van een alcoholprobleem, terug op de turbulente relatie met Lenhardt. Laatstgenoemde kon het niet laten om met een felle reactie te komen. "De duivel doet weer zijn best."

Rebecca Silvera, de ex-vrouw van Boateng, mengde zich via social media in de hoog opgelopen ruzie tussen Boateng en Lenhardt. Ze beschuldigde Lenhardt er in 2020 al van haar man te hebben afgepakt. "Als ze graag het slachtoffer wil spelen, zal ik alles publiceren wat ik in bezit heb, alle bewijzen", aldus Silvera, die tevens benadrukte dat ze spraakberichten en screenshots van chats tussen beide vrouwen heeft verzameld. Ondertussen denkt men in Duitsland dat Boateng zich opmaakt voor een transfer richting de Premier League, om zo alle problemen achter zich te laten. In de Engelse media wordt Chelsea genoemd als volgende club van de verdediger.