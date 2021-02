‘Of Ajax mijn ontwikkeling volgt? Ik denk het, want ik heb een contract’

Woensdag, 10 februari 2021 om 08:28 • Yanick Vos

Kik Pierie wil nog altijd slagen bij Ajax. De twintigjarige centrumverdediger speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Twente omdat hij niet voorkwam in de plannen van Ajax-trainer Erik ten Hag. Ondanks dat hij nog niet is doorgebroken in Amsterdam, heeft hij geen spijt van zijn keuze om sc Heerenveen in 2019 in te ruilen voor Ajax.

Pierie werkte zijn wedstrijden vorig seizoen af bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Naar eigen zeggen moest hij wel even slikken doordat hij in Amsterdam onderaan de ladder terechtkwam. “Het spelen met de beloften van Ajax vond ik lastig. Doordat ik met Heerenveen al twee jaar in de Eredivisie had gevoetbald, voelde het alsof ik een stap terugzette, terwijl ik bij Ajax juist een sprong vóóruit wilde maken”, vertelt hij in een interview met Voetbal International.

De mandekker baalt van zijn eerste jaar bij Ajax. “Toen ik bij Heerenveen zat, waren er meerdere clubs geïnteresseerd. Met mijn zaakwaarnemer en ouders hebben we alles tegen elkaar afgewogen en vervolgens leek Ajax ons het beste”, vervolgt Pierie. “Dat dat niet is uitgepakt hoe ik het voor ogen had, is balen, maar dat betekent niet dat ik spijt van mijn keuze heb.”

Bij Twente heeft hij een vaste basisplaats. Pierie kwam tot dusver tot zestien wedstrijden in de Eredivisie namens de Tukkers. “Of Ajax mijn ontwikkeling volgt? Ik denk het, want ik heb een contract. Maar wat er na dit seizoen gaat gebeuren: echt geen idee. Mijn doel is en blijft het eerste van Ajax halen. De lessen die ik de afgelopen anderhalf jaar geleerd heb, zullen me daar allemaal bij helpen.”

Pierie staat bij Ajax tot aan de zomer van 2024 onder contract. Als het aan trainer Ron Jans ligt, blijft de verdediger nog een seizoen bij Twente. “Wat ons betreft staat de deur absoluut open. Voor zijn ontwikkeling is het belangrijk op een goed niveau te blijven spelen en ik denk dat wij hem dat bij FC Twente kunnen bieden”, aldus Jans, die benadrukt dat een langer verblijf nog niet is besproken door Ajax en Twente.