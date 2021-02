‘Naam Schöne is gevallen toen onduidelijk was hoelang hij eruit zou zijn’

Dinsdag, 9 februari 2021 om 09:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:24

FC Twente dacht in de meest recente transferperiode aan het binnenhalen van de clubloze Lasse Schöne, die sinds enige tijd meetraint bij Ajax. Trainer Ron Jans werd opeens geteisterd door blessureleed en technisch directeur Jan Streuer kreeg de opdracht om de transfermarkt af te speuren naar eventuele buitenkansjes. Uiteindelijk werd door de Twente-leiding besloten om niet met de transfervrije Schöne in zee te gaan.

"Zijn naam is gevallen toen het nog onduidelijk was hoelang Wout Brama eruit zou zijn", erkent Streuer dinsdag in een interview met TC Tubantia. "Als je zo'n goede voetballer van 35 jaar haalt, moet hij ook spelen. Inmiddels weten we dat Brama en Godfried Roemeratoe weer snel terug komen en we hebben nog maar dertien duels te gaan. Je kunt nou eenmaal niet overal nieuwe spelers voor halen", zo verduidelijkt de 'td' van Twente de beslissing om de interesse in de Deense routinier op een laag pitje te zetten.

Gehele subtop in Eredivisie hengelt naar diensten Lasse Schöne

De voormalig middenvelder van Ajax staat er zeer goed op bij de Nederlandse clubs. Lees artikel

Streuer benadrukt tevens dat de coronacrisis ervoor zorgt dat Twente de transferuitgaven dient te beperken. "We moeten goed op het geld letten", vervolgt de technisch eindverantwoordelijke in de Grolsch Veste. "Door corona hebben we grote verliezen. Dat heeft elke club, maar omdat wij het stadion in eigen beheer hebben, komt het bij ons extra aan", aldus Streuer, die hoopt dat het weggezakte Twente zich alsnog weet te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. "Met een complete selectie kunnen wij meedoen met clubs als FC Groningen en sc Heerenveen en strijden voor de plekken zeven en acht."

Onlangs werd duidelijk dat Schöne, die eerder dit seizoen zijn contract liet ontbinden bij Genoa, er zeer goed opstaat bij de clubs in Nederland. "Vanuit Nederland is er interesse vanuit bijna de gehele subtop, maar voor nu lijkt daar geen ruimte vanwege financiële beperkingen door de crisis en sterkhouders op zijn plek", zo zei Revien Kanhai van Forza Sports Group twee weken geleden tegen Voetbal International. "Met de technisch directeuren is wel afgesproken om na de window bij elkaar te komen om te praten over een transfer deze zomer als men meer weet over de financiële en sportieve ruimte. Voor nu kijken we samen naar de juiste optie voor de rest van dit seizoen. Voetbal en gezin staat voorop." De routinier speelde in Nederland eerder voor Ajax, sc Heerenveen, De Graafschap en NEC.