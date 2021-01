Gehele subtop in Eredivisie hengelt naar diensten Lasse Schöne

Woensdag, 27 januari 2021 om 13:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:24

Lasse Schöne traint voorlopig met Ajax mee, al is niet gezegd dat de Deense middenvelder daadwerkelijk terugkeert in de Johan Cruijff ArenA. De routinier (34) houdt alle opties open en kijkt kritisch naar een eventuele volgende club. Het is inmiddels wel duidelijk dat clubs uit diverse landen hengelen naar de diensten van de transfervrije Schöne, die onlangs zijn contract liet ontbinden bij Genoa en daardoor gratis op te halen is.

"Lasse wil het liefst in Nederland of dicht bij Nederland spelen. Bovenal in verband met zijn gezin", verduidelijkt zaakwaarnemer Revien Kanhai van Forza Sports Group woensdag in een reactie aan Voetbal International. Topclubs uit Turkije en verschillende clubs uit de Serie A hebben zich in de afgelopen weken gemeld bij Kanhai. "Er zaten ook zeer lucratieve aanbiedingen bij vanuit het Midden-Oosten. Maar Lasse is een bewonderingswaardig persoon en kiest in deze echt voor zijn gezin."

Mike Verweij sluit niets uit: ‘Ajax kan hem binnen enkele uren vastleggen’

De clubwatcher sluit niet uit dat Ajax op korte termijn een oude bekende terughaalt. Lees artikel

"Vanuit Nederland is er interesse vanuit bijna de gehele subtop, maar voor nu lijkt daar geen ruimte vanwege financiële beperkingen door de crisis en sterkhouders op zijn plek", geeft Kanhai een inkijkje in de groeiende interesse voor Schöne. "Met de technisch directeuren is wel afgesproken om na de window bij elkaar te komen om te praten over een transfer deze zomer als men meer weet over de financiële en sportieve ruimte. Voor nu kijken we samen naar de juiste optie voor de rest van dit seizoen. Voetbal en gezin staat voorop", aldus de belangenbehartiger van de Deense middenvelder.

Schöne ruilde Ajax medio 2019 in voor Genoa. Het Italiaanse avontuur werd echter nooit een doorslaand succes en eerder deze maand werd op verzoek van de speler zelf het doorlopende contract verscheurd. Schöne zoekt een nieuwe club om zo in beeld te blijven bij de nationale ploeg van Denemarken met het oog op het EK van deze zomer. Hij kwam in Nederland naast Ajax eerder uit voor sc Heerenveen, De Graafschap en NEC.

Clubwatcher Mike Verweij hintte onlangs naar een mogelijke terugkeer van Schöne bij Ajax. "Hij kan binnen enkele uren worden vastgelegd”, vertelt de Ajax-watcher vorige week dinsdag in De Telegraaf. “Met de Deen zou Ajax de extra middenvelder aan de selectie kunnen toevoegen, die na de invalbeurt van Jurgen Ekkelenkamp en gezien de blessuregevoeligheid van Mohammed Kudus ook geen overbodige luxe lijkt. Schöne zou Huntelaar kunnen aflossen als publiekslieveling en zijn salaris is normaal gesproken geen probleem, omdat Genoa hem bij het ontbinden van zijn contract een zak geld meegaf.”