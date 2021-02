‘Man United zet streep door naam Upamecano en gaat vol voor ploeggenoot’

Maandag, 8 februari 2021 om 14:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:28

Ole Gunnar Solskjaer heeft een topprioriteit gemaakt van het deze zomer aantrekken van een centrumverdediger, zo weet The Independent maandag te melden. De manager van Manchester United heeft naar verluidt Ibrahima Konaté bovenaan zijn wensenlijstje geplaatst. De Franse mandekker maakt dit seizoen indruk met zijn optredens voor RB Leipzig, al heeft hij in deze jaargang ook al de nodige duels gemist vanwege uiteenlopend blessureleed.

De 1.94 meter lange Konaté beschikt in Leipzig over een doorlopend contract tot de zomer van 2023, waardoor de leiding van Manchester United sowieso met een transfersom over de brug dient te komen. Het is niet bekend wat die Roten Bullen minimaal vragen voor de pas 21-jarige centrale verdediger, maar het lijkt zeker dat de vraagprijs enkele tientallen miljoenen euro's bedraagt. Konaté wordt volgens bovengenoemde Engelse krant tevens scherp in de gaten gehouden door scouts van Chelsea en Liverpool.

The Independent meldt voorts dat Solskjaer in eerste instantie zijn pijlen had gericht op Dayo Upamecano. De kans is echter groot dat de centrumverdediger Leipzig na afloop van dit seizoen inruilt voor Bayern München. Bij der Rekordmeister maakt men er op bestuurlijk niveau geen geheim van dat Upamecano een serieuze kandidaat is om de selectie van trainer Hansi Flick volgend seizoen te versterken. De stopper uit Frankrijk is op te halen voor 42,5 miljoen euro, het bedrag dat als ontsnappingsclausule in zijn tot 2023 lopende verbintenis staat.

Solskjaer wil zijn elftal naar een hoger niveau brengen en het aantrekken van verdedigende krachten moet Manchester United volgens de Noorse manager het laatste zetje geven in de jacht op de Engelse titel. The Red Devils incasseerden dit seizoen in de Premier League 30 doelpunten in 23 duels. Ter vergelijking: koploper Manchester City kreeg pas veertien treffers tegen. Er is daarnaast regelmatig kritiek op het centrale duo Harry Maguire - Victor Lindelöf. Met de komst van Konaté, met elf interlands voor Frankrijk Onder-21 achter zijn naam, moet de eerste stap richting het eerste kampioenschap sinds 2013 gezet worden, zo klinkt het.

Konaté kwam dit seizoen overigens tweemaal in actie tegen Manchester United. In de groepsfase van de Champions League verloor Leipzig eind oktober met maar liefst 5-0 op Old Trafford. Begin december nam het elftal van trainer Julian Nagelsmann revanche door met 3-2 te winnen, al tekende Konaté toen wel voor een eigen doelpunt. In beide ontmoetingen maakte de jonge Fransman de negentig minuten vol. Leipzig plaatste zich uiteindelijk voor de achtste finale in het miljardenbal, terwijl Manchester United genoegen moest nemen met een vervolg in de Europa League.