Ongrijpbare Kylian Mbappé van grote waarde voor PSG in Marseille

Zondag, 7 februari 2021 om 22:55 • Yanick Vos • Laatste update: 22:56

Paris Saint-Germain is als winnaar uit de strijd gekomen in het duel met Olympique Marseille: 0-2. Le Classique werd in het voordeel van de Parijzenaren beslist door doelpunten van Kylian Mbappé en Maurco Icardi. Beide doelpunten werden gemaakt in de eerste helft. Waar de onderlinge confrontatie in competitieverband vorig jaar september nog volledig uit de hand liep, ging het er zondagavond een stuk sportiever aan toe. Door de overwinning verkleint PSG de achterstand op koploper Lille OSC naar drie punten.

Vanwege grote onrust bij Marseille zette de Franse politie zondag vierhonderd extra agenten in rond het duel met PSG, ondanks dat er geen supporters welkom waren. De autoriteiten wilden voorkomen dat supporters opnieuw voor ongeregeldheden zorgden. Vorige week zaterdag bestormden ongeveer driehonderd fans van Marseille het trainingscomplex van de club. Zij uitten hun woeden vanwege de slechte resultaten en richtten voor honderdduizenden euro’s schade aan. De spelers van Marseille stonden dan ook op scherp voor de confrontatie met PSG en schoten uit de startblokken.

Waar Olympique Marseille in de openingsfase aan aanvallen dacht, was het PSG dat scoorde. Bij een hoekschop van de thuisploeg kwamen de bezoekers er razendsnel uit. Mbappé stond toen bijna op de achterlijn en perste er een indrukwekkende sprint uit, waarbij zijn topsnelheid op 36 kilomter per uur lag. Na een sprint van 99 meter schoof hij de bal op aangeven van Marco Verratti achter Marseille-keeper Steve Mandanda. De ploeg van interim-trainer Nasser Larguet deed niet onder voor PSG, maar kwam desondanks na 24 minuten spelen op een 0-2 achterstand. Een voorzet vanaf de rechterflank van Alessandro Florenzi bereikte bij de eerste paal het hoofd van Mauro Icardi. Vanuit een moeilijke hoek kopte de Argentijnse spits knap raak bij de tweede paal.

? 07.48: hoekschop Olympique de Marseille ? 08.00: doelpunt Kylian Mbappé ??? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 7 februari 2021

Icardi hoopte vlak na rust een strafschop te krijgen toen hij bij een doelpoging naar de grond werd gewerkt door Hiroki Sakai. De arbitrage vond het echter geen penalty waard, tot grote verbazing bij de spelers van PSG. Neymar, die niet helemaal fit was en daarom op de bank begon, kwam een halfuur voor tijd binnen de lijnen. De Braziliaan stond koud op het veld toen hij in duel kwam met Álvaro González, de Spaanse verdediger met wie hij in het recente verleden al meerdere ruzies uitvocht. Neymar ging zijn tegenstander voorbij en drong het strafschopgebied in, waar hij werd bijgehaald en ten val werd gebracht door Álvaro. Opnieuw vond scheidsrechter Benoit Bastien het geen strafschop waard. Voor Álvaro was het overigens zijn laatste actie van de wedstrijd, daar hij geblesseerd raakte bij deze actie.

Een derde doelpunt van het team van trainer Mauricio Pochettino hing eerder in de lucht dan de aansluitingstreffer. Met nog een klein kwartier op de klok gunde Mbappé zijn maatje Neymar een doelpunt, maar met een belabberde pass hielp hij een grote kans om zeep. In de slotfase lieten de bezoekers nog meer mogelijkheden liggen om de score verder uit te breiden. Desondanks kwam de overwinning geen moment in gevaar. Marseille eindigde de wedstrijd met tien man doordat Dimitri Payet vlak voor tijd met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd na een harde overtreding op Verratti.