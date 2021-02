Duitse overheid legt bom onder duel tussen Leipzig en Liverpool

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken verleent de spelers van Liverpool geen toegang tot Duitsland om de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig te kunnen spelen op dinsdag 16 februari. De club uit de Bundesliga had de overheid gevraagd om een uitzondering te maken op het vliegverbod dat geldt voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Aan dat verzoek heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken echter geen gehoor gegeven.

Het blijft daarom de vraag of de eerste wedstrijd in de achtste finale tussen beide clubs kan worden afgewerkt. Er lijken twee voorname opties op tafel te liggen. De eerste optie is om het speelschema om te draaien, waardoor Liverpool zou beginnen met een thuiswedstrijd en de return later zou plaatsvinden in Leipzig. Daar wil Liverpool voorlopig echter niet aan meewerken. De andere optie is om een stadion te zoeken in een neutraal land met minder strenge regelgeving omtrent reisbewegingen. Volgens BILD worden Hongarije en Rusland in dat kader als opties gezien.

Leipzig heeft tot volgende week maandag om een plan te presenteren aan de UEFA om de wedstrijd te kunnen spelen. Als thuisspelende club wordt Leipzig verantwoordelijk geacht voor de organisatie van het duel. In het ergste geval kan de wedstrijd niet plaatsvinden en zou Liverpool een reglementaire 3-0 overwinning toegewezen krijgen. Vanwege de opkomst van de Britse variant van het coronavirus zijn reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk tot 17 februari niet welkom in Duitsland. Het ministerie heeft nu besloten geen uitzondering te maken voor sporters.

Dinsdag publiceerde de UEFA nog nieuwe regels voor de knock-outfase van de Champions League en de Europa League. Hoewel de achtste finales van de Champions League op het programma staan voor 16 februari tot en met 17 maart, krijgen clubs tot 2 april de tijd om de duels af te werken. De kwartfinales moeten op 6 april beginnen. Eventuele problemen moet een club op de maandag een week voor een wedstrijd melden bij de UEFA.