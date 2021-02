Lukkien kent geen genade en slachtoffert speler voor de derde keer

Donderdag, 4 februari 2021 om 23:37

Dennis Telgenkamp moet opnieuw plaatsmaken onder de lat bij FC Emmen, zo heeft trainer Dick Lukkien laten weten tegenover RTV Drenthe. De doelman moest toezien hoe zijn club zich afgelopen week versterkte met Michael Verrips, die door Emmen uit de Premier League werd gehaald. Verrips krijgt van Lukkien meteen het vertrouwen en staat aankomend weekend al tussen de palen, als Emmen zaterdag op bezoek gaat bij AZ. “Normaliter zeg ik niks over de opstelling, maar daar kun je wel vanuit gaan.”

Emmen incasseerde dit seizoen al 49 treffers in de Eredivisie, het hoogste aantal samen met VVV-Venlo. “Ik vind Dennis een goede kerel, maar we krijgen te makkelijk goals tegen”, laat Lukkien weten in aanloop naar het duel met AZ. “Dat is een probleem van het hele elftal, maar Dennis heeft er ook een rol in. Dat onderkent hij overigens ook en hij gaat er op een goede manier mee om.” Lukkien geeft daarbij aan dat hij onder de indruk is van Verrips in zijn eerste dagen als Emmenaar. “Hij pakt de handschoen goed op en is een absolute meerwaarde."

Het is niet de eerste keer dat Telgenkamp moet wijken onder de lat bij Emmen. Vorig seizoen moest de sluitpost plaatsmaken voor Kjell Scherpen en dit seizoen kreeg Felix Wiedwald korte tijd de voorkeur. Wiedwald mocht een aantal wedstrijden spelen en werd vervolgens ook weer geslachtofferd. Daarop besloot Emmen afgelopen transferperiode de transfermarkt op te gaan, waarna Verrips op huurbasis werd overgenomen van Sheffield United. Telgenkamp werd de voorbije weken door de mannen van Veronica Inside als ‘te zwaar’ betiteld en hoefde niet te rekenen op sympathie van Johan Derksen.

Een andere nieuwkomer die aanstaande zaterdag op speelminuten kan rekenen bij Emmen is Paul Gladon. De spits kwam over van Willem II en moet de hekkensluiter uit Drenthe aan doelpunten helpen. “Hij heeft weinig gespeeld, maar is een echte spits, een Nederlander, die weet hoe het is om onder stress te spelen. Hij kan leiding geven aan de ploeg en heeft een goede persoonlijkheid. Ik heb er een goed gevoel bij”, aldus Lukkien. Bij Willem II kwam Gladon in anderhalf jaar tot één treffer in de Eredivisie en werd hij met name als invaller binnen de lijnen gebracht door de inmiddels ontslagen Adrie Koster.