Club Brugge schrijft één van vijf Nederlanders niet in voor Europa League

Donderdag, 4 februari 2021 om 15:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:58

Tahith Chong komt dit seizoen in Europees verband niet in actie namens Club Brugge. De 21-jarige middenvelder, die afgelopen transferperiode door Werder Bremen werd verhuurd aan de koploper van de Jupiler Pro League, is door zijn club niet ingeschreven voor de Europa League. Bas Dost en Stefano Denswil, die eveneens in de winter werden aangetrokken, maken wél kans op Europese speelminuten het komende halfjaar.

Club Brugge toonde zich slagvaardig op de transfermarkt de afgelopen maanden en trok meerdere spelers aan. Trainer Philippe Clement kon echter maar drie van zijn nieuwe aanwinsten inschrijven voor het restant van de Europa League. Clement gaf daarbij de voorkeur aan Dost, Denswil en de van Fenerbahçe gehuurde Nabil Dirar. Daardoor valt Chong buiten de boot, waardoor een Europees avontuur bij Club Brugge aan hem voorbij gaat. Naast Denswil en Dost liet Clement eerder met Noa Lang en Ruud Vormer ook de overige Nederlanders binnen zijn selectie inschrijven.

Het Europese seizoen begon voor Club Brugge in de Champions League, maar eindigde in de groepsfase met acht punten uit zes wedstrijden als derde achter Lazio en Borussia Dortmund, waardoor de Belgen na de winter hun weg vervolgen in de Europa League. Daarin moet Club Brugge zien af te rekenen met Dinamo Kiev. Op 18 februari reist de ploeg van Clement naar Oekraïne, waarna een week later de confrontatie in België op het programma staat.

Chong kende een uiterst succesvol debuut in het shirt van Club Brugge. Woensdagavond was de koploper van de Belgische competitie in eigen huis met 6-1 te sterk voor Olsa Brakel. Chong begon het bekerduel vanaf de aftrap en nam twintig minuten voor tijd de 5-1 voor zijn rekening. Niet veel later werd hij door Clement naar de kant gehaald voor Maxim De Cuyper. Denswil speelde de gehele wedstrijd, terwijl Lang en Dost op de bank bleven. Vormer werd gespaard en maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie.