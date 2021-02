Sergi Roberto testte tijdens revalidatie 26 (!) keer positief op coronavirus

Woensdag, 3 februari 2021 om 16:33

Het geluk is dit seizoen nog niet aan de zijde van Sergi Roberto. De vleugelverdediger van Barcelona kwam door een mix van blessures en het coronavirus lange tijd niet in actie en maakte afgelopen weekend zijn rentree in de wedstrijdselectie bij de ploeg van Ronald Koeman. Spaanse media komen woensdag met een verklaring voor de lange afwezigheid van de verdediger. Sergio Roberto legde in de voorbije maanden liefst 26 keer een positieve coronatest af.

Afgelopen zondag nam Sergi Roberto voor het eerst sinds eind november weer plaats op de reservebank, toen Barcelona in eigen huis met 2-1 te sterk was voor Athletic Club. De verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen voor Miralem Pjanic. Naast de positieve coronatests sukkelde Sergi Roberto met een spierblessure, die hij opliep in het competitieduel met Atlético Madrid eind november (1-0 verlies). De Spanjaard speelde het duel wel uit, maar bleek na afloop een spierscheur in zijn rechterbovenbeen te hebben opgelopen.

In totaal verbleef Sergi Roberto de afgelopen 29 dagen in quarantaine, nadat hij op 1 december voor de eerste keer positief was getest. Daarmee behoort hij tot de spelers die het langst afwezig zijn geweest als gevolg van het coronavirus. Alleen Paulo Dybala deed er langer over om te herstellen. De Argentijn van Juventus had 47 dagen nodig. Cristiano Ronaldo zat negentien dagen in isolatie. Inmiddels heeft Sergi Roberto een negatieve coronatest afgelegd en kan Koeman weer over zijn pupil beschikken.

De regels van LaLiga schrijven voor dat het niet is toegestaan dat spelers terugkeren bij de club totdat ze een negatieve coronatest hebben afgelegd. De afwezigheid van Sergi Roberto was een grote tegenvaller voor Koeman. De Spaans international had dit seizoen in zeven van de acht competitiewedstrijden die hij speelde een basisplaats. In totaal kreeg hij speeltijd in elf van de twaalf officiële wedstrijden die Barcelona dit seizoen afwerkte terwijl hij beschikbaar was.