Barcelona meldt huurdeal en kan in totaal 15,5 miljoen euro verdienen

Maandag, 1 februari 2021 om 22:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:17

Barcelona neemt op de valreep opnieuw afscheid van Jean-Clair Todibo. De Catalanen halen de 21-jarige verdediger weg bij Benfica en verhuren hem direct door aan OGC Nice. In die huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen van achtenhalf miljoen euro, plus zeven miljoen euro aan bonussen.

Zo kan Barcelona flink winst maken op Todibo, die precies twee jaar geleden voor een miljoen euro werd overgenomen van Toulouse. De Franse centrumverdediger wist de clubleiding in zijn eerste jaar bij de club geen moment te overtuigen en werd in het tweede deel van het seizoen 2019/20 al verhuurd aan Schalke 04. Afgelopen half jaar speelde Todibo op huurbasis voor Benfica, maar in Portugal kwam hij slechts tot twee optredens. In de competitie kwam hij helemaal niet in actie.

Todibo had in deze transferperiode over belangstelling niets te klagen. Naast Nice werd de jonge verdediger ook genoemd bij AC Milan, Napoli, Parma, Lazio, Benevento en AS Saint-Étienne. Todibo kan wellicht woensdag al zijn debuut maken voor OGC Nice in de uitwedstrijd tegen AS Monaco. Ronald Koeman stemde in met een nieuw vertrek voor Todibo, in wie de trainer van Barcelona het absoluut niet ziet zitten. Koeman beschikt bij Barcelona met Ronald Araújo, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Samuel Umtiti en Óscar Mingueza bovendien over voldoende centrumverdedigers.