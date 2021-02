Ajax-doelwit is ware dribbelkoning: ‘Plafond véél hoger dan bij Kudus’

Dinsdag, 2 februari 2021 om 00:30 • Rian Rosendaal

Ajax is druk bezig met de opvolging van Quincy Promes, die zo goed als zeker op korte termijn terugkeert bij Spartak Moskou. Oussama Idrissi komt over van Sevilla om zijn plaats in de selectie van trainer Erik ten Hag over te nemen. In eerste instantie leek Kamaldeen Sulemana de belangrijkste gegadigde te zijn als vervanger van Promes. De interesse in het supertalent van het Deense FC Nordsjaelland is in de slotfase van de transferwindow niet concreet geworden, maar de vleugelaanvaller blijft desondanks in beeld bij directeur voetbalzaken Marc Overmars. Ajax kan maar beter proberen om de achttienjarige Sulemana gelijk na afloop van dit seizoen naar Nederland te halen, zo klinkt het vanuit Denemarken, want de concurrentie lijkt met de dag te groeien.

"Als fan van het Deense voetbal en de Superligaen in het algemeen had ik gehoopt dat Sulemana nog minstens een seizoen in Denemarken actief zou blijven", zo opent de Deense journalist Claus Röndberg in gesprek met Voetbalzone. "Maar ik begrijp heel goed waarom dat geen optie meer lijkt te zijn. Bayer Leverkusen, Chelsea en nu dus ook Ajax hebben bovenmatige interesse in de snelle en behendige buitenspeler. En die belangstelling is heel makkelijk te verklaren." Röndberg baseert die uitspraak op de keren dat hij Sulemana tot nu toe aan het werk zag voor Nordsjaelland. "Hij is totaal niet onder de indruk van het spelen tegen topteams met spelers die talloze interlands voor hun land hebben gespeeld, Kamaldeen heeft zelfs iets nonchalants over zich tijdens wedstrijden. Het is een aanvaller die een grenzeloos vertrouwen lijkt te hebben in zijn kwaliteiten en vaardigheden. Als je hem ziet spelen heb je dat ook direct in de gaten." Nordsjaelland-trainer Flemming Pedersen noemde de rappe Sulemana nog niet zolang geleden zelfs 'de snelste speler met wie hij ooit gewerkt heeft'.

In de optiek van Röndberg is Sulemana een ware plaag voor de vleugelverdedigers in de Deense competitie. "Het is een pijlsnelle aanvaller die nog echt ouderwets kan dribbelen. Jongens toch, wat kan hij dribbelen zeg", vervolgt de kenner van het voetbal in Denemarken op enthousiaste wijze. "Ik heb sinds Mohamed Zidan (de Egyptische aanvaller die uitkwam voor AB Kopenhagen en FC Midtjylland, red.) niet meer zo'n veelzijdige speler gezien in de Superligaen. Sulemana is daarnaast ook nog eens uitermate doeltreffend. Trainers bij Nordsjaelland, en dan met name Pedersen, hebben hem al eens vergeleken met Neymar in zijn jonge jaren. In het begin werd daar nog hard om gelachen, maar steeds meer mensen krijgen in de gaten wat voor een ongelooflijk getalenteerde speler Sulemana is." Een tussenstap bij een andere Deense club is wat Röndberg betreft uitgesloten. "Door zijn snelle opmars is hij nu al onbetaalbaar geworden voor clubs als Midtjylland en FC Kopenhagen. Dat zegt heel veel over Sulemana, want Mohammed Kudus bijvoorbeeld werd vorig jaar nog wél genoemd bij FC Kopenhagen."

Nu al beter dan Mohammed Kudus?

Röndberg schat Sulemana nu al hoger in dan Kudus, die vorig jaar de overstap maakte van Nordsjaelland naar Ajax. Laatstgenoemde speler, die als middenvelder én aanvaller is te gebruiken, is vanwege hardnekkig blessureleed nog niet echt doorgebroken in Amsterdam. "Kudus is een geweldige speler, maar voor Kamaldeen ligt het plafond véél hoger", zo voorspelt de Deense voetbaljournalist. "Met zijn potentieel zou hij zonder meer in aanmerking komen voor de nationale ploeg van Denemarken, mocht hij op termijn de Deense nationaliteit aannemen. Daar bestaat geen twijfel over. Kamaldeen is iemand die in zijn eentje heel veel kan uitrichten voor zijn ploeg. En Kudus, hoezeer ik hem ook bewonder, kan niet wat Sulemana wél kan. Aan de andere kant doet Sulemana in niets onder voor Kudus" zo vergelijkt Röndberg, die zeer benieuwd is naar de volgende stap van het Ajax-doelwit. "Het is in ieder geval duidelijk dat hij Denemarken en Nordsjaelland snel achter zich zal laten." Er zal echter wel eerst een serieuze transfersom op tafel moeten komen. Een vraagprijs van twaalf miljoen euro is reeds geopperd. "Het zal geen goedkope kwestie worden en ik vraag me af of Ajax met een hoog openingsbod op de proppen wil komen. Dat zal gezien de lengte van zijn contract (tot 31 december 2024, red.) waarschijnlijk wél nodig zijn. Het is in ieder geval zeker dat Bayer Leverkusen hem dit jaar dolgraag naar Duitsland wil halen."

Er zijn naast de eerder genoemde verschillen ook diverse overeenkomsten tussen Kudus en Sulemana. Beide talenten maakten in hun geboorteland Ghana enige tijd deel uit van de Right to Dream Academy, dat nauwe banden onderhoudt met Nordsjaelland. Kudus speelde zich in de kijker bij Deense scouts en koos in januari 2018 uiteindelijk voor de overstap naar de club uit de Superligaen. Twee jaar later, in januari 2020, bewandelde Sulemana dezelfde route richting Nordsjaelland en het tweetal stond in totaal negen keer samen op het veld namens de club uit Denemarken. Naast de bij Ajax genoemde vleugelaanvaller hebben ook zijn landgenoten Maxwell Woledzi, Abu Francis, Isaac Atanga en Ibrahim Sadiq de befaamde academie in Ghana ingeruild voor de Deense middenmoter. "De eigenaar van Nordsjaelland is de grootste investeerder in de voetbalacademie", zo verduidelijkt Röndberg één en ander. "Het is inmiddels traditie geworden dat Nordsjaelland elke jaar verschillende spelers van de academie in Ghana op proef neemt. Dit staat ook uitgebreid beschreven in het DNA-handboek van de club." Sulemana keerde in het najaar van 2020 korte tijd terug naar Ghana voor zijn eerste twee interlands namens het Afrikaanse land, tegen Mali en Qatar. De aanvaller, die ruim een maand na zijn achttiende verjaardag debuteerde voor de Black Stars, kwam in totaal tot 74 minuten in het shirt van de Ghanese ploeg.

Sulemana wordt gezien als één van de grootste talenten van dit moment en zijn stormachtige ontwikkeling leverde hem eerder deze maand een plaats op in de 50 for the Future-selectie van de UEFA. "De jonge Ghanees van Nordsjaelland heeft de Deense competitie in korte tijd op zijn kop gezet. De linksbenige vleugelaanvaller is een geweldige dribbelaar die naast een neusje voor het doel ook in staat is om assists af te leveren. En hij heeft mede hierdoor al zijn debuut gemaakt voor zijn land", zo valt te lezen in het rapport van de Europese voetbalbond over Sulemana. Ryan Gravenberch, mogelijk een toekomstige ploeggenoot van de snelle buitenspeler bij Ajax, kreeg eveneens een eervolle vermelding van de UEFA. Daarnaast was er op het prestigieuze lijstje plaats voor Owen Wijndal (AZ), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain) en Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü. Sulemana heeft tevens gezelschap van onder meer Barcelona-talent Pedri en Takefusa Kubo, door Real Madrid onlangs verhuurd aan Getafe.

Ongekroonde dribbelkoning van de Deense competitie

Sulemana beleefde in februari 2020, kort voor de uitbraak van het coronavirus, zijn vuurdoop bij Nordsjaelland in de Deense competitie. Bijna een jaar later staat de teller voor de eveneens aan Villarreal en Borussia Mönchengladbach gelinkte buitenspeler op 25 wedstrijden (8 doelpunten en 2 assists). Sulemana kreeg van Pedersen in achttien duels een basisplaats toegewezen. Dat hij een ouderwetse dribbelaar op de flank is, komt zeker ook tot uiting in de statistieken van Opta. Sterker nog, het grootste talent op de Deense velden, mag met recht een 'dribbelkoning' worden genoemd. Sulemana ondernam dit seizoen maar liefst 114 dribbels, met 62 keer een geslaagde afloop. De rest van de top vijf in de Superligaen blijft ver achter. Nummer twee Arbnor Mucolli van Vejle BK deed 45 keer een poging, met 29 dribbels die succesvol werden afgerond. Geen enkele speler uit de dribbel-top vijf wist boven de dertig geslaagde pogingen te komen. Om de dribbelvaardigheden van Sulemana in perspectief te zetten: de aanvaller voltooide dit seizoen gemiddeld 5,4 dribbels per 90 minuten. Van alle spelers in de Eredivisie met minimaal 900 speelminuten kan FC Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk de beste cijfers overleggen: 3,8 dribbels per 90 minuten.

62 - Kamaldeen Sulemana completed 62 dribbles in 12 Danish Superliga games this season, at least 33 more than any other player in the league. Target. pic.twitter.com/6yWCOdrnoq — OptaJohan (@OptaJohan) January 30, 2021

Naast de dribbel lijkt ook de schotkracht van Sulemana prima in orde te zijn. In de categorie 'schoten' bezet de sterspeler van Nordsjaelland de fraaide derde plaats, met in totaal 39 schoten richting het vijandelijke doel in deze jaargang in Denemarken. Op het gebied van schoten die daadwerkelijk tussen de palen belanden staat Sulemana met zestien geslaagde pogingen momenteel op plaats twee in de Superligaen. Qua Expected Goals echter is er duidelijk nog ruimte voor verbetering voor de nog onervaren flankspeler. Met een gemiddelde van 2,4 sluit hij de top 25 af, wat erop wijst dat de kwaliteit van zijn schoten nogal eens te wensen over laat. Met vier doelpunten in twaalf competitiewedstrijden doet Sulemana het qua afwerken nog niet eens zo slecht, maar het is tevens duidelijk dat hij veel schoten en pogingen nodig heeft om succesvol te zijn nabij het doel van de tegenstander. Sulemana trekt tijdens wedstrijden van Nordsjaelland regelmatig naar binnen om vervolgens op doel te schieten. Uit de cijfers blijkt dat hij in totaal zeventien maal van buiten het strafschopgebied de keeper van de opponent heeft proberen te testen, wat hem een achtste plaats in het tussenklassement oplevert. Al met al hoopvolle statistieken voor één van de meest begeerde talenten van 2021.