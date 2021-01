Messi en Griezmann schieten Barcelona naast rivaal Real Madrid

Zondag, 31 januari 2021 om 22:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:55

Barcelona heeft zondagavond een zwaarbevochten overwinning op Athletic Club in LaLiga geboekt. Het team van Ronald Koeman was in de derde ontmoeting met de Basken in slechts 25 dagen met 2-1 te sterk. In de eerste thuiswedstrijd van de Catalanen sinds 29 december (!) gaven doelpunten van Lionel Messi, uit een fraaie vrije trap, en Antoine Griezmann de doorslag. Het doelpunt van Athletic kwam op naam Jordi Alba, die nu met vijf eigen doelpunten gedeeld recordhouder voor één club in LaLiga is. Door de zege komt Barcelona op evenveel punten als Real Madrid en hebben de aartsrivalen tien punten minder dan Atlético Madrid, dat nog een duel minder heeft gespeeld.

Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, was in de eerste helft de betere ploeg, maar ging ondanks het overwicht slechts met een minimale voorsprong de rust in. Dat was ook nog eens het resultaat van een genialiteit van een sowieso gedreven Messi, al dan niet door het lekken van zijn contractdetails in de media. Na een overtreding op de Argentijn vlak voor het strafschopgebied nam de Argentijn zelf plaats achter de bal en krulde hij de bal heerlijk buiten het bereik van doelman Unai Simón in de rechterkruising: 1-0.

LIONEL MESSI! ??

De man van 555 miljoen schiet Barça met een héérlijke vrije trap op voorsprong ????#ZiggoSport #LaLiga #BARATH pic.twitter.com/iOOIR7f3Rc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 31, 2021

Athletic had het zichtbaar moeilijk in de eerste 45 minuten en kwam amper in de buurt van het strafschopgebied van Marc-André ter Stegen. Barcelona moest uiteindelijk genoegen nemen met een enkel doelpunt in de eerste helft. Simón had na enkele minuten al een goede redding in een één-tegen-één situatie met Messi en zag verder pogingen van Ronald Araujo en Ousmane Dembélé, de laatste na een goede loopactie van Frenkie de Jong, naast of over zijn doel gaan.

Koeman betreurde met name de laatste misser vlak voor rust en dat gevoel werd vlak na de onderbreking ongetwijfeld nog eens versterkt. Na een goede pass van Raúl García vanaf links was Óscar De García beter bij de les dan Jordi Alba, die zich liet verrassen door diens loopactie en het leer uiteindelijk achter zijn eigen doelman werkte. De linksback claimde dat hij werd geduwd, maar daar wilde Antonio Miguel Mateu Lahoz noch de VAR aan. Het duel ging vervolgens op en neer, met een goede redding van Simón op een kopbal van Miralem Pjanic en een goede kans voor Iñaki Williams, die millimeters tekortkwam.

Een kwartier voor tijd volgde de bevrijdende treffer van Barcelona. Na een goede aanval was het Óscar Mingueza die vanaf rechts de beslissende pass gaf op Griezmann, die het leer van dichtbij hoog achter Simón werkte: 2-1. Dat was ook de eindstand in het Camp Nou en zodoende revancheerden de Catalanen zich voor het verlies van de Spaanse Super tegen de Basken. Het team van Koeman speelt woensdag in de kwartfinales van de Copa del Rey in en tegen Granada en over een week wacht het uitduel met Real Betis in LaLiga.