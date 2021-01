Zirkzee loopt op zaken vooruit en bevestigt vertrek bij Bayern München

Zondag, 31 januari 2021

Joshua Zirkzee lijkt Bayern München in de slotdagen van de transferwindow alsnog te verlaten. De Nederlandse aanvaller, die onder trainer Hansi Flick niet over een basisplaats beschikt, is klaar voor de tijdelijke overstap richting Parma. De nummer negentien in de Serie A neemt Zirkzee op huurbasis over en heeft naar verluidt een optie tot koop van vijftien miljoen euro bedongen in de onderhandelingen met Bayern.

Zirkzee, met een contract tot medio 2023 bij Bayern, kan aankomende zomer dus definitief de stap maken naar Parma, dat al het hele seizoen tegen degradatie vecht. "Ik hoop dat ik het elftal kan helpen", zo verklaart de reservespits van de Duitse grootmacht zondag in een korte reactie aan BILD. "Het heeft allemaal even geduurd, maar ik ben blij met hoe het is uitgepakt. Ik denk dat er voor mij mogelijkheden zijn om me als speler te verbeteren bij Parma." Zirkzee maakt wellicht volgende week zondag al zijn debuut voor Parma in het thuisduel met Bologna.

De nabije toekomst van Zirkzee is al enige tijd onderwerp van gesprek. De pas negentienjarige spits werd onder meer genoemd bij het Everton van Director of Football Marcel Brands, Heracles Almelo, Eintracht Frankfurt en 1. FC Köln. Een deal me één van deze clubs lijkt echter niet meer van de grond te komen, nu Parma de beste papieren heeft om Zirkzee op huurbasis naar de Serie A te halen. Afgelopen vrijdag wees alles er nog op dat de aanvaller gewoon het seizoen bij Bayern zou afmaken. Flick liet duidelijk weten dat een tussentijdse transfer niet aanstaande was.

Flick was op de hoogte van een mogelijk naderende deal tussen Bayern en Parma. "Ik lees het, maar Joshua heeft vandaag (vrijdag, red.) met ons meegetraind", zo verklaarde Bayern-coach op een persmoment. "En ik denk dat hij na de transferperiode nog steeds met ons meetraint. Er is dus geen nieuws te melden, om eerlijk te zijn." Zirkzee en Parma hebben tot en met maandag om de huurdeal af te sluiten, omdat dan de Europese transfermarkt zijn deuren voor enkele maanden sluit.

Zirkzee kwam dit seizoen tot slechts drie wedstrijden in de Bundesliga, waarvan tweemaal als invaller. Scoren deed hij echter niet. Zijn laatste officiële optreden voor Bayern dateert van 1 december, toen hij vijf minuten voor tijd inviel in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid (1-1). De aanvaller behoorde op 13 januari voor het laatst tot de wedstrijdselectie van Bayern. Trainer Hansi Flick haalde Zirkzee bij de groep voor het duel met Holstein Kiel (2-2, verlies na strafschoppen), maar liet hem de volledige wedstrijd op de bank zitten.