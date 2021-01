Hansi Flick komt op persconferentie met verrassend statement over Zirkzee

Vrijdag, 29 januari 2021 om 15:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:25

Hansi Flick rekent niet op een vertrek van Joshua Zirkzee bij Bayern München. De aanvaller wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Parma, maar volgens de trainer is er geen reden om aan te nemen dat zijn pupil in de slotdagen van de transfermarkt weggaat. Vrijdagochtend stond Zirkzee 'gewoon' op het trainingsveld bij Bayern, maakt Flick 's middags duidelijk op de wekelijkse persconferentie.

Eerder op de vrijdag maakte transfermarktexpert Fabrizio Romano melding van een mondeling akkoord tussen Bayern en Parma over Zirkzee. De negentienjarige spits zou worden gehuurd tot het einde van het seizoen, met een optie tot koop van circa vijftien miljoen euro. Bayern zou akkoord zijn gegaan met die voorwaarden. "Ik lees het, maar Joshua heeft vandaag met ons meegetraind", reageert Flick op de geruchten. "En ik denk dat hij na de transferperiode nog steeds met ons meetraint. Er is dus geen nieuws te melden, om eerlijk te zijn."

Parma heeft in ieder geval tot en met maandag om de komst van Zirkzee af te ronden. De jongeling werd de voorbije maanden met meerdere clubs in binnen- en buitenland in verband gebracht, nadat hij bij Bayern niet op veel speeltijd hoefde te rekenen sinds de komst van Eric Maxim Choupo-Moting. Parma en Everton waren de laatst overgebleven clubs, nadat ook Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln en Heracles Almelo lieten weten interesse te hebben in de jeugdinternational van Oranje.

Dit seizoen kwam Zirkzee tot drie optredens in de Bundesliga, waarvan twee keer als invaller. Scoren deed hij niet. Zijn laatste officiële optreden voor Bayern dateert van 1 december, toen hij vijf minuten voor tijd inviel in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid (1-1). De aanvaller behoorde op 13 januari voor het laatst tot de wedstrijdselectie van Bayern. Trainer Hansi Flick haalde Zirkzee bij de groep voor het duel met Holstein Kiel (2-2, verlies na strafschoppen), maar liet hem de volledige wedstrijd op de bank zitten.