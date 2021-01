‘Ik at Nutella rechtstreeks uit de pot, met lepel en al, het boeide me niet’

Vrijdag, 29 januari 2021 om 16:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:02

Antonio Cassano worstelde gedurende zijn actieve loopbaan voortdurend met overgewicht. De aanvaller stond aan het begin van zijn carrière te boek als groot talent en werd in 2001 en 2003 verkozen tot beste jonge speler van Italië, maar het lukte hem zelden om echt voor het voetbal te leven. In een gesprek met oud-teamgenoten Fabio Cannavaro en Christian Vieri op Boba TV blikt hij terug op zijn dienstverband bij Real Madrid, dat in het teken stond van overgewicht en disciplinaire problemen.

Cassano kwam in januari 2006 over van AS Roma. Hij debuteerde in een bekerwedstrijd tegen Real Betis en kwam als invaller al na drie minuten tot scoren. Enkele maanden later kreeg hij echter de bijnaam 'gordito', ofwel 'mollig', vanwege zijn overgewicht. Real Madrid besloot hem te beboeten voor iedere overtollige gram vet. In oktober 2006 werd Cassano uit de selectie gezet na een ruzie met de nieuwe trainer Fabio Capello. Cassano was boos dat hij in een wedstrijd tegen Gimnàstic de Tarragona niet was ingezet, nadat hij zich een helft warmliep. Vervolgens kwam hij nog meer aan.

"Bij Real Madrid raakte ik eerst twaalf kilo kwijt na mijn komst. Toen kwam jij en vlogen de kilo's er weer aan", zegt Cassano lachend tegen Cannavaro. Laatstgenoemde werd in de zomer van 2006 aangetrokken, een half seizoen na de komst van Cassano. "Nutella was een van de sponsors van de club. Iedere maand kregen we een pot van vijf kilo opgestuurd. In zeven maanden tijd kwam ik veertien kilo aan. Ik at het rechtstreeks uit de pot, met lepel en al. Het interesseerde me niks. Het was walgelijk."

Cassano, inmiddels 38 jaar, kwam in zijn eerste halve seizoen voor Real Madrid tot twaalf wedstrijden en één doelpunt. In het seizoen 2006/07 speelde hij maar zeven keer, alvorens naar Sampdoria te vertrekken. "Toen Capello werd aangesteld, scoorde ik twee keer in twee wedstrijden. Ik voelde me de koning te rijk. Maar daarna verving hij me in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon al in de eerste helft. Toen kregen we ruzie en zette hij mij uit het team." Cassano zegt zich schuldig te voelen richting Capello. "Ik houd echt van hem." De spits stopte in 2017 als voetballer. Hij stond toen onder contract bij Hellas, maar speelde geen wedstrijd voor die club.