Dario Van den Buijs laat België achter zich voor terugkeer in de Eredivisie

Vrijdag, 29 januari 2021 om 13:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:27

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Dario Van den Buijs, zo weet Sporza te melden. De 25-jarige verdediger wordt door de Limburgers de rest van het seizoen gehuurd van Beerschot, waar hij niet als vaste waarde gold. Het is voor de Belg zijn tweede termijn in de Eredivisie, nadat hij eerder bij Heracles Almelo onder contract stond.

Het was niet de eerste keer dat Fortuna een poging waagde om de linksbenige verdediger naar Sittard te halen. Afgelopen zomer legde de club het eerste contact, maar kwam het niet tot een overgang. Daarop besloot Fortuna het deze transferwindow nogmaals te proberen. Bij de derde poging was het raak, waardoor de Belg de rest van het seizoen in de Eredivisie te bewonderen is. Eerder probeerde Fortuna Mike te Wierik al te verleiden voor een terugkeer naar de Eredivisie, maar hij koos uiteindelijk voor FC Groningen.

Van den Buijs keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar zijn geboorteland, nadat hij zijn aflopende contract bij Heracles niet verlengde. De centrumverdediger raakte in Almelo zijn basisplaats kwijt, waarna hij bij Beerschot een contract voor drie jaar tekende. Dit seizoen gold Van den Buijs echter niet als vaste waarde bij de nummer negen van de Jupiler Pro League en maakte hij slechts zeven keer onderdeel uit van de basiself. De Belg doorliep zijn jeugdopleiding bij Club Brugge en speelde in Nederland naast Heracles voor FC Eindhoven.