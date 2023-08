AZ rekent dankzij Pavlidis in de tweede helft alsnog af met RKC Waalwijk

Zondag, 20 augustus 2023 om 18:36 • Bart DHanis • Laatste update: 19:21

AZ heeft ook de tweede Eredivisie-wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. Tegen RKC Waalwijk kwam de ploeg van trainer Pascal Janssen nog wel met 1-0 achter, maar na rust draaiden de Alkmaarders de stand volledig om: 3-1. Vangelis Pavlidis was belangrijk met twee doelpunten en een assist. Dani de Wit scoorde het andere doelpunt namens de uitploeg. Voor RKC was Michiel Kramer trefzeker vanaf de stip. AZ blijft dankzij de overwinning koploper van de Eredivisie.

De eerste grote kans van de wedstrijd was besteed aan de thuisploeg. Denilho Cleonise ging alleen op de doelman af, maar werd uit balans gebracht door Riechedly Bazoer en stuitte zo op doelman Mathew Ryan. In de twintigste minuut liet ook AZ van zich horen. Vangelis Pavlidis kreeg de bal teruggelegd op de rand van het zestienmetergebied. Zijn schot was echter veel te zacht en kon worden opgepakt door de keeper van RKC.

Na een half uur spelen raakte RKC-middenvelder Yassin Oukili de lat, maar dan wel van zijn eigen doel. Hij kreeg de bal uit een hoekschop plots op zijn schouder en kwam met de schrik vrij. Vlak voor rust kwam RKC dan toch enigszins verrassend op voorsprong. De Wit kreeg een bal op zijn arm geschoten en veroorzaakte zo een penalty. De strafschop werd keihard binnen geknald door Kramer. Nog voor de thee waren de Waalwijkers zelfs dicht bij de 2-0. Cleonise ging op Ryan af, maar de Australische doelman bracht alweer knap redding.

AZ kwam vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte. Pavlidis haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit. Zijn poging werd aangeraakt door Dario van den Buijs, waardoor Etienne Vaessen op het verkeerde been werd gezet: 1-1. Vijf minuten later maakte De Wit de RKC-treffer helemaal ongedaan. Pavlidis slalomde langs een aantal verdedigers en trok terug op De Wit, die de kans knap afmaakte: 1-2. Na de tweede Alkmaarse treffer kwam AZ even later ook nog op een 3-1 voorsprong. Invaller Ernest Poku legde de bal terug op Pavlidis, die van dichtbij eenvoudig zijn tweede doelpunt van het duel maakte.