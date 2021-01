‘Reus’ De Ligt imponeert: ‘Hij is een van de pijlers van dit Juventus’

Donderdag, 28 januari 2021 om 10:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:04

Matthijs de Ligt heeft veel indruk gemaakt met zijn optreden tegen SPAL (4-0 zege) in de kwartfinale van de Coppa Italia. De centrumverdediger had voor het eerst een basisplaats na zijn absentie van een coronabesmetting en volgens de Italiaanse media was het optreden van de Nederlandse mandekker foutloos. De terugkeer van De Ligt is een flinke opsteker voor trainer Andrea Pirlo, zo klinkt het vanuit Italië.

La Gazzetta dello Sport ziet veel heil in de samenwerking tussen De Ligt en Merih Demiral, die vanwege uiteenlopende blessures tegen SPAL pas voor de derde keer dit seizoen het hart van de Juventus-verdediging vormden. Met dit duo is de opvolging van Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci in goede handen, zo kijkt men hoopvol naar de toekomst. Calciomercato geeft de degelijke De Ligt als rapportcijfer een 6,5. "Hij is echt volledig hersteld en dat is natuurlijk heel goed nieuws voor Andrea Pirlo."

Juventusnews24 zag De Ligt een goede wedstrijd afleveren, zonder dat de Oranje-international zich bovenmatig hoefde in te spannen. "Het was voor hem een behoorlijk rustige wedstrijd en De Ligt hoefde eigenlijk nooit echt in te grijpen." De 21-jarige mandekker krijgt een 6 voor zijn eerste volledige 90 minuten na de positieve coronatest. Tuttomercatoweb heeft een 6,5 in petto voor de teruggekeerde De Ligt. "Zonder ook maar iets van de schouders van De Ligt weg te nemen, maar het optreden in de Coppa Italia leek hem geen enkele moeite te kosten. Het is echt een reus en onbespeelbaar voor tegenstanders uit de lagere Italiaanse divisies."

Eurosport constateert eveneens dat De Ligt tegen het povere SPAL een vrij gemakkelijke avond beleefde. "Hij maakte een beheerste indruk en deed geen onnodige dingen. Vooral zijn goede positionering in de verdediging viel op." Volgens Juvenews verdient de Nederlander een 6,5 voor zijn bijdrage aan de eclatante bekeroverwinning van Juventus. "Veel werk heeft hij niet hoeven te verzetten, maar met zijn charisma en zijn vermogen om het spel te lezen bevestigen dat De Ligt één van de pijlers van dit elftal is."