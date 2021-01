Beloning lonkt voor Frenkie de Jong na ijzersterke en productieve maand

Woensdag, 27 januari 2021 om 16:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:02

Frenkie de Jong is door LaLiga genomineerd voor de titel Speler van de Maand januari. De middenvelder van Barcelona is met name de laatste weken zeer goed in vorm, wat hem deze woensdag dus een nominatie heeft opgeleverd van de competitie-organisator in Spanje. De Jong kwam sinds 1 januari tot twee doelpunten in vier competitiewedstrijden van de Catalaanse grootmacht.

De Jong was onlangs trefzeker in de competitieduels van Barcelona met Huesca (0-1) en Elche (0-2). Tussendoor scoorde de Oranje-international tegen Real Sociedad (1-1) in de halve finale van de Supercopa de España. In de eindstrijd echter moest Barcelona het afleggen tegen Athletic Club (2-3). In het nieuwe kalenderjaar heeft de 23-jarige middenvelder al net zovaak gescoord als in zijn debuutseizoen in het Camp Nou.

De Jong ondervindt behoorlijke concurrentie in de categorie 'Speler van de Maand' Naast de middenvelder van Barcelona, die een meer aanvallende rol heeft gekregen van trainer Ronald Koeman, zijn Toni Kroos (Real Madrid), Luis Suárez (Atlético Madrid), Sergio Canales (Real Betis), Pau Torres (Villarreal), Youssef En-Nesyri (Sevilla) en Roger Martí (Levante) genomineerd door LaLiga. De winnaar zal binnenkort bekend worden gemaakt.

De Jong is met Barcelona in voorbereiding op het uitduel van woensdagavond met Rayo Vallecano in de achtste finale van de Copa del Rey. Zondag wacht een confrontatie met Athletic Club in het Camp Nou. De formatie van Koeman is opgeklommen naar de derde plaats in LaLiga, al bedraagt de achterstand op koploper Atlético nog wel steeds tien punten. Barcelona heeft dit seizoen nog negentien competitieduels voor de boeg.