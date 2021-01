Chelsea-fans uiten ludiek onvrede na tiende trainersontslag onder Abramovich

Boze supporters van Chelsea hebben woensdag hun ongenoegen geuit in de richting van de clubleiding. Aanleiding is het ontslag van manager Frank Lampard, die eerder deze week door Chelsea op straat werd gezet na een serie teleurstellende resultaten in de Premier League. Het betekende de tiende trainerswissel onder het bewind van Roman Abramovich. Fans hingen een spandoek op bij de club en staken rookbommen af.

Na een dienstverband van achttien maanden werd Lampard afgelopen maandag door de clubleiding van Chelsea op straat gezet. Niet veel later stelde de club de onlangs bij Paris Saint-Germain ontslagen Thomas Tuchel aan als zijn opvolger. Als reactie op het ontslag, de tiende alweer onder Abramovich, hingen boze supporters een spandoek op bij één van de ingangen van Stamford Bridge met de tekst ‘circus gaat verder’. Ook werden er blauwe rookbommen afgestoken.

De fans zijn van mening dat Lampard meer tijd verdiende van Abramovich en algemeen directeur Marina Granovskaia. Chelsea gaf afgelopen zomer een slordige 250 miljoen euro uit aan nieuwe spelers en haalde onder andere Hakim Ziyech naar Londen. The Blues maakten Ajax 40 miljoen euro over voor de Marokkaan, een bedrag dat door bonussen kan oplopen naar 44 miljoen euro. Daarnaast werd veel geld neergelegd voor Kai Havertz (81 miljoen), Timo Werner (64 miljoen) en Ben Chilwell (40 miljoen).