Boulahrouz: ‘Ik vraag me af of hij de juiste man is om hiermee verder te gaan’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 07:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:13

Khalid Boulahrouz betreurt het ontslag van voormalig ploeggenoot Frank Lampard bij Chelsea. De 42-jarige Engelsman werd verantwoordelijk gehouden voor de matige prestaties van de Londenaren dit seizoen. Er werd afgelopen zomer voor meer dan tweehonderd miljoen euro aan spelers uitgegeven, maar the Blues staan halverwege de competitie slechts negende. Boulahrouz had graag gezien dat Lampard nog wat langer de kans had gekregen om zijn stempel te drukken.

“Als je zoveel nieuwe spelers haalt, heeft het tijd nodig voordat je daar een geheel van hebt gemaakt. In dat proces zaten ze nog volop”, vertelt de oud-verdediger van onder meer Chelsea dinsdag in gesprek met De Telegraaf. “Maar je weet hoe het gaat in het topvoetbal. In het begin zijn er altijd mooie verhalen over een nieuwe weg die wordt ingeslagen en dat je de tijd krijgt om iets op te bouwen, maar uiteindelijk valt en staat het toch altijd met de resultaten. Zelfs als je een kind van de club bent.”

Ook al had Boulahrouz gedacht dat Lampard op grond daarvan ietsje meer krediet gekregen zou hebben. “Als speler is Frank een grootheid geweest bij Chelsea en ik had eerlijk gezegd verwacht dat hij daarom ook meer tijd zou krijgen om de negatieve tendens om te keren. Maar Abramovich blijft Abramovich.” Lampard was bezig aan zijn tweede seizoen als coach van Chelsea, waar hij als speler met onder meer drie landstitels, vier FA Cups en de Champions League-winst grote successen vierde.

In het eerste seizoen onder leiding van Lampard eindigde Chelsea op de vierde plek in de Premier League, waarmee kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League werd veiliggesteld. Dit seizoen werd Chelsea vanwege de vele aankopen gezien als een van de titelfavorieten. Van de laatste vijf competitieduels werd er echter maar één gewonnen, waardoor de Londenaren nu de negende plek bezetten met een achterstand van elf punten op koploper Manchester United.

Boulahrouz benadrukt dat het als trainer niet altijd hosanna kan zijn. “Er zijn altijd periodes waarin het minder draait. Dan moet je hopen dat je de tijd krijgt om het om te keren.” Het sierde de oud-voetballer dat hij talenten als Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham en Mason Mount liet doorbreken, mede omdat Chelsea destijds een transferverbod had. “Daarvoor heeft Chelsea ook veel sympathie gekregen, want een ploeg die altijd maar veel geld uitgeeft om overal spelers te halen krijgt meestal weinig sympathie.”

De keuze voor Thomas Tuchel, die waarschijnlijk aangesteld gaat worden als opvolger, kan Boulahrouz niet echt bekoren. “Ik weet niet of dat de juiste keuze is. Met Borussia Dortmund heeft hij goed voetbal gespeeld, maar ik ben minder enthousiast over wat hij met Paris Saint-Germain heeft gedaan. Chelsea was met Lampard een bepaalde weg ingeslagen en ik vraag me af of Tuchel de juiste man is om hiermee verder te gaan. Er zit in ieder geval heel veel kwaliteit in deze groep en het is aan hem om die eruit te halen.”