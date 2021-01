Bruno Fernandes lost Van de Beek af en schiet United langs Liverpool

Zondag, 24 januari 2021 om 19:54 • Yanick Vos • Laatste update: 19:57

Manchester United heeft zich zondagavond ten koste van Liverpool geplaatst voor de vijfde ronde van de FA Cup. In een vermakelijke wedstrijd op Old Trafford was de thuisploeg met 3-2 te sterk. Donny van de Beek startte vanuit de basis, maar kon geen onuitwisbare indruk maken en werd na ruim een uur spelen vervangen door Bruno Fernandes. De invaller tekende een kwartier voor tijd voor het winnen de doelpunt. In de volgende ronde van het bekertoernooi stuit United op West Ham United.

Na een openingsfase waarin Manchester United de wedstrijd onder controle had, kwam Liverpool na achttien minuten spelen uit het niets op voorsprong. Roberto Firmino had een uitstekende steekbal in huis op Mohammed Salah, die met een handig wippertje scoorde. Dean Henderson kwam goed uit en verkleinde daarmee zijn doel, maar de doelman had geen antwoord op de inzet van de Egyptenaar. Het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten, want nog geen tien minuten na de openingstreffer tekende Mason Greenwood voor de gelijkmaker vanuit een vlijmschermpe counter. Paul Pogba onderschepte de bal vlak voor het eigen strafschopgebied, waarna Van de Beek de ruimte vond en Marcus Rashford inspeelde. Laatstgenoemde zette met een lange bal Greenwood vrij voor Liverpool-keeper Alisson Becker: 1-1. Met zijn 19 jaar en 115 dagen is Greenwood de jongste United-speler die scoorde tegen Liverpool sinds Wayne Rooney in januari 2005 (19 jaar en 83 dagen).

Van de Beek speelde een onopvallende wedstrijd. De Oranje-international kwam weinig aan de bal en kon zijn stempel dan ook niet drukken. Zijn opvallendste moment noteerde hij na de gelijkmaker van Greenwood. Van de Beek kwam na een sterke loopactie vrij voor Alisson, maar kwam tijd tekort om te schieten en kon niets anders doen dan afleggen. In een wanhoopspoging probeerde hij nog een strafschop te versieren, maar daar trapte scheidsrechter Craig Pawson niet in. Pogba had in de eerste helft nog de beste mogelijkheden om te scoren. Met een zwakke kopbal en vrije trap wist hij het Alisson niet moeilijk te maken. United drong aan en deed dat ook in de tweede helft, met een 2-1 voorsprong als gevolg. Waar Rashford de assist gaf op Greenwood bij het openingsdoelpunt, waren de rollen nu omgedraaid. Rashford werd gelanceerd door zijn ploeggenoot en bracht het team van manager Ole Gunnar Solskjaer op voorsprong. Het was alweer het vierde doelpunt in vijf wedstrijden op Old Trafford van Rashford tegen Liverpool. Daarmee is de ploeg van Jürgen Klopp de favoriete opponent van de aanvaller in het eigen stadion.

Manchester United slaagde er niet in om de voorsprong lang vast te houden. Na een klein uur spelen was het Firmino die aflegde op James Milner, die met een handig overstapje Salah een niet te missen kans bood: 2-2. Even later kreeg Salah de kans op zijn hattrick, maar Henderson lag in de weg en hield United op de been. Georginio Wijnaldum had het veld toen net verlaten, terwijl Van de Beek was werd vervangen door Bruno Fernandes. De Portugees had slechts tien minuten nodig om te scoren. Bij een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied nam de invaller plaats achter de bal en schoot hij raak in de verre hoek, buiten het bereik van Alisson. In de slotfase slaagde Liverpool er niet meer in om gevaarlijk te worden. De grootste kans was nog voor Edinson Cavani, die met een kopbal de paal raakte. De uitschakeling in het bekertoernooi is een volgende klap voor het geplaagde Liverpool, dat in de maand januari de ene na de andere tik kreeg te verwerken in de Premier League.