Nicolai Jörgensen verloor zicht aan één oog tijdens wedstrijd tegen AZ

Zondag, 24 januari 2021 om 19:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:50

Nicolai Jörgensen verliet zondagavond in de topper tegen AZ (2-3 verlies) na ruim een uur spelen het veld met een blessure. Dick Advocaat gaf na afloop van het duel voor de camera van ESPN aan dat zijn spits geen zicht meer had en dat er wordt onderzocht wat er exact aan de hand is. Jörgensen, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Galatasaray, schoot Feyenoord na een half uur spelen naast AZ, maar kon met zijn ploeg een nederlaag niet voorkomen.

De Deense centrumspits kreeg in de tweede helft een vinger in zijn oog, waarna hij zich niet veel later noodgedwongen moest laten wisselen door Advocaat. “Persoonlijk ging het lekker, maar doordat ik een vinger in mijn oog kreeg kon ik niet goed meer zien”, gaf de spits na afloop van het duel aan. “Dat was balen, want ik voel me goed en creëerde kansen voor teamgenoten.” Feyenoord kwam zondag tot twee keer toe terug van een achterstand, maar moest toch buigen voor AZ, dat de zevende overwinning op rij boekte in de Eredivisie tegen een ploeg uit de traditionele top drie.

Advocaat zag het incident met Jörgensen vanaf de kant gebeuren. “Het gebeurde bij een kopduel. Hij kon daarna aan één oog niets meer zien”, aldus de oefenmeester. “Ze zijn nu aan het kijken wat er aan de hand is.” De kans is aanwezig dat Advocaat de rest van het seizoen geen beroep kan doen op Jörgensen, als de aanvaller daadwerkelijk wordt verkocht aan Galatasaray. Komende week zullen de clubs verder in gesprek gaan over een mogelijke transfer. “Als Feyenoord hem verkoopt, hoop ik dat een deel van het geld beschikbaar komt om iets anders te doen. Dan gaat er toch weer een spits weg. Laten we eerst maar afwachten wat er gaat gebeuren. Of het een thema is? Nee.”

Jörgensen zelf wilde niet te veel kwijt over de geruchten uit Turkije. Feyenoord Transfermarkt wist zondag te melden dat er een netto jaarsalaris van twee miljoen euro klaarligt voor de spits. “Over de geruchten rond een overstap naar Galatasaray kan ik niet veel zeggen”, aldus de hoofdrolspeler. “We moeten wachten en zien wat er gebeurt, maar ik zit nu lekker in mijn vel hier. Ik hou van de club en de stad en het is echt mijn tweede thuis. Als ik de club financieel kan helpen is het misschien een goede optie om te gaan, maar het is moeilijk om over te praten. Emotioneel ben ik nog duizend procent Feyenoorder.”