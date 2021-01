Loting KNVB Beker levert kwartfinale tussen Ajax en PSV op

Zaterdag, 23 januari 2021 om 22:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:44

De loting voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker heeft een wedstrijd tussen Ajax en PSV opgeleverd. Verder gaat Feyenoord op bezoek bij sc Heerenveen, terwijl Vitesse naar Excelsior gaat. De vierde wedstrijd gaat tussen NEC en VVV-Venlo. De loting werd live op ESPN verricht door oud-middenvelder Kees Kwakman, onder begeleiding van competitieplanner Heinrich Welling van de KNVB.

Er gingen bij de loting acht clubs in de kokers, die elkaar niet allemaal meer konden treffen. Dat had ermee te maken dat voorafgaand aan de vorige loting al bepaald werd welke vier clubs een thuiswedstrijd zouden krijgen in een eventuele kwartfinale. Ajax, Excelsior, NEC en sc Heerenveen waren verzekerd van een thuisduel en konden elkaar daarom niet treffen. Die vier clubs werden dus gekoppeld aan een club uit het rijtje: PSV, Feyenoord, Vitesse en VVV-Venlo.

De wedstrijden in de kwartfinales worden gespeeld op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 februari. De KNVB maakt binnenkort bekend welke wedstrijden op welke dag gepland worden.

Loting kwartfinales van de TOTO KNVB Beker:

A. Ajax - PSV

B. sc Heerenveen - Feyenoord

C. Excelsior - Vitesse

D. NEC - VVV-Venlo

De winnaars van de duels B en C spelen in de halve finale een thuiswedstrijd. De loting daarvoor vindt later plaats.