Vitesse evenaart recordreeks en hoopt op puntenverlies van Ajax

Zaterdag, 23 januari 2021 om 20:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:41

Vitesse heeft zaterdag de vierde Eredivisie-zege op rij geboekt. In eigen huis was de ploeg van Thomas Letsch met 1-0 te sterk voor FC Groningen, waardoor de Arnhemmers op de ranglijst in punten gelijkkomen met Ajax: beide 44 punten. Zondag kunnen de Amsterdammers de marge weer vergroten tot drie punten, mits er in Limburg gewonnen wordt van Fortuna Sittard. Het onmachtige Groningen blijft door de nederlaag steken op de zesde plek van de ranglijst.

Beide ploegen keken de kat uit de boom in de openingsfase van de wedstrijd, al was het Vitesse dat na een kwartier spelen het initiatief nam. Tot grote mogelijkheden leidde de aanvalslust van de thuisploeg langere tijd niet, totdat de 28ste minuut aanbrak. Loïs Openda werd aangespeeld en legde de bal op de rand van het zestienmetergebied klaar voor Matús Bero, maar het schot van de middenvelder verdween rakelings naast de linkerpaal.

In de 37ste minuut werd er in eerste instantie een zuiver doelpunt van Vitesse over het hoofd gezien door scheidsrechter Björn Kuipers. Riechedly Bazoer kreeg het leer op circa twintig meter van het doel voor zijn voeten en raakte met een snoeihard schot de onderkant van de lat, waarna de bal uit het doel stuiterde. Het leek even bij 0-0 te blijven, maar na het bestuderen van de videobeelden werd de treffer alsnog geldig verklaard: 1-0. Voor Groningen, dat voor rust nog geen moment aan aanvallen was toegekomen en slechts 37 procent balbezit had, kwam het rustsignaal tien minuten later als geroepen.

De 22 namen stonden in de tweede helft koud op het veld, toen Azor Matusiwa op eigen helft een breedtepass inleverde bij Openda. De aanvaller snelde richting de zestien en hij kon Armando Broja een niet te missen kans bezorgen, maar Openda twijfelde te lang en gunde Matusiwa de kans om de angel uit de aanval te halen. Remko Pasveer werd na een uur spelen pas voor het eerst gedwongen een redding te maken, nadat Ahmed El Messaoudi de bal uit een voorzet van Alessio Da Cruz richting de rechterbenedenhoek tikte.

Hoewel inmiddels Groningen iets meer in het spel voorkwam dan in het eerste bedrijf, waren het nog altijd de Arnhemmers die de lakens uitdeelden. Halverwege de tweede helft verraste Oussama Tannane met een schot van afstand nog bijna Sergio Padt, maar de doelman hield de spanning met een katachtige redding in de wedstrijd. Verder kreeg Bazoer een kwartier voor tijd de mogelijkheid om van dichtbij de tweede treffer van de avond aan te tekenen; dankzij een nieuwe redding van Padt bleef de stand echter ongewijzigd.

In de slotfase ging Padt mee naar voren en kon hij zelfs koppen, maar Pasveer redde opnieuw. Vitesse heeft na zaterdag in de laatste 22 competitieduels mimimaal één keer gescoord en evenaarde daarmee de eigen recordreeks in 2012. Het team van Letsch speelt komende woensdag een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. FC Groningen speelt dinsdagavond in eigen huis tegen ADO Den Haag.