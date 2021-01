PEC Zwolle wint felbegeerde strijd en haalt aanvaller op bij Vitesse

Vrijdag, 22 januari 2021 om 14:29 • Rian Rosendaal

Thomas Buitink heeft zijn contract bij Vitesse verlengd tot de zomer van 2023. De oude verbintenis van de twintigjarige aanvaller in Arnhem liep nog anderhalf jaar door. Vitesse maakt vrijdagmiddag tevens bekend dat Buitink dit seizoen op huurbasis afmaakt bij PEC Zwolle. De uitwedstrijd tegen Willem II van vrijdagavond lijkt nog te vroeg te komen voor de kersverse aanwinst van PEC.

Buitink speelde al 63 officiële wedstrijden op het hoogste niveau en heeft inmiddels 11 doelpunten achter zijn naam staan. De aan PEC verhuurde aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en debuteerde in het seizoen 2017/18 in de hoofdmacht. "Zoals ik vaker heb gezegd, is Vitesse mijn club en wil ik er alles aan doen om hier te slagen. Die missie blijft hetzelfde en daarom heb ik mijn contract verlengd. Tegelijkertijd verlang ik naar meer speelminuten. Dat heb ik nodig voor mijn ontwikkeling en ik hoop die minuten bij PEC Zwolle te kunnen vinden", legt hij de tijdelijke overstap naar PEC uit. "Met hopelijk veel overwinningen en doelpunten op zak, wil ik volgend seizoen als een completere en meer ervaren speler terugkeren bij Vitesse."

Technisch directeur Johannes Spors blijft geloven in een definitieve doorbraak van Buitink bij Vitesse. "We begrijpen echter ook zijn honger naar meer speelminuten. De constructie zoals deze nu vorm is gegeven, past daarom voor iedereen het beste. We hopen dat Thomas veel ervaring op gaat doen bij PEC Zwolle, zodat hij met nog meer bagage volgend seizoen terugkeert en dan weer van waarde gaat zijn voor ons." Buitink kwam dit seizoen tot veertien Eredivisie-wedstrijden en twee duels in de TOTO KNVB Beker.

Trainer Thomas Letsch geeft dit seizoen bij Vitesse de voorkeur aan Oussama Darfalou en Armando Broja, allebei goed voor zes doelpunten. Hierdoor moest Buitink genoegen nemen met een rol als reserve. Fortuna Sittard, sc Heerenveen, RKC Waalwijk en FC Utrecht namen volgens de Stentor naast PEC allemaal contact op met de zaakwaarnemer van Buitink, die dus heeft gekozen voor een verhuurperiode in Zwolle.

PEC is zeer opgetogen over het aantrekken van Buitink. "Dat hij bij Vitesse dit seizoen nauwelijks aan spelen toekomt ligt niet zo zeer aan hem, maar meer aan de ijzersterke concurrentie waarmee hij te maken heeft. Als Thomas dan speelt, staat hij er ook en laat hij zien waarom hij een groot talent is", deelt technisch manager Mike Willems een compliment uit aan de huurling. "Bij ons krijgt hij de kans om wedstrijden te spelen en doelpunten te maken, want daar zijn zowel club als speler zeer bij gebaat. Ik vind dit echt, en dan spreek ik ook even voor Thomas, een ware win-win situatie."

