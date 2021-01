Eredivisionisten nemen massaal contact op met zaakwaarnemer Vitessenaar

Maandag, 18 januari 2021 om 12:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:27

Thomas Buitink heeft over interesse niet te klagen. De aanvaller is bij Vitesse tussen wal en schip geraakt en heeft de mogelijkheid om deze winter zijn heil elders te zoeken. Fortuna Sittard, sc Heerenveen, PEC Zwolle, RKC Waalwijk en FC Utrecht namen volgens de Stentor allemaal contact op met de zaakwaarnemer van Buitink, maar tot een tussentijds vertrek bij Vitesse kwam het tot dusver nog niet.

De twintigjarige centrumspits kreeg afgelopen zaterdag voor het eerst sinds lange tijd weer een kans in de voorhoede bij Vitesse, nadat trainer Thomas Letsch Loïs Openda en Oussama Darfalou rust gunde tegen FC Emmen (1-4 winst). Buitink betaalde het vertrouwen terug en maakte na anderhalve minuut de openingstreffer na een te korte terugspeelbal van Ricardo van Rhijn. “Ik wil slagen bij Vitesse”, zei Buitink na afloop van het duel in gesprek met De Gelderlander. “Dit is mijn club. Maar ik ben ook op een leeftijd dat ik in de basis moet staan. Dat ik vaste keuze ben voorin. Vitesse heeft vier spitsen. De keuze valt vaak anders.”

Of Buitink de rest van het seizoen afmaakt bij een andere club in de Eredivisie, valt echter maar zeer te betwijfelen. Het talent wil graag onderdeel uitmaken van het succes van Vitesse, maar weet ook dat speelminuten in deze fase van zijn carrière cruciaal zijn. “Ik word overmand door twijfels. Maar ik zit ook met de wekelijkse teleurstelling om op de bank te beginnen. Dit is heel erg moeilijk. Als ik wegga kom ik bij een club waar al een groepsproces is ontstaan. Het wordt dan ook een club die moet overleven.”

Letsch geeft tot dusver in de punt van de aanval de voorkeur aan Darfalou en Armando Broja, die dit seizoen allebei zes keer het net wisten te vinden. Daardoor moet Buitink genoegen nemen met een plek op de reservebank en kwam hij in de eerste seizoenshelft dertien keer als invaller binnen de lijnen. “Ik viel vaak in als werkpaard voorin. Om de boel te ontregelen. Om de winst veilig te stellen. Daarin was niet veel eer te behalen. Nu kon ik eindelijk mijn klasse als spits tonen”, aldus Buitink.