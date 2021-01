VVV weerstaat kansenregen Go Ahead en voegt zich bij laatste acht

Donderdag, 21 januari 2021 om 22:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:09

VVV-Venlo heeft zich donderdagavond bij de laatste acht van de TOTO KNVB Beker gevoegd. De ploeg van trainer Hans de Koning was in eigen huis met 1-0 te sterk voor een dapper Go Ahead Eagles door een doelpunt van Aaron Bastiaans. Go Ahead probeerde het in de tweede helft wel, maar stuitte meerdere keren op een uitstekend keepende Delano van Crooy.

VVV lootte met Go Ahead een ploeg in vorm. De Deventernaren wisten, ondanks een corona-uitbraak bij de club, zes van de laatste zeven wedstrijden te winnen, maar kwamen in Venlo al vroeg in de wedstrijd onder druk te staan. Na een kwartier spelen leek Yahcuroo Roemer op aangeven van Bastiaans alleen op doelman Jay Gorter af te kunnen, maar de aanname bij de voorhoedespeler van VVV was niet voldoende, waardoor Gorter kon uitverdedigen. Aan de andere kant was Jacob Mulenga namens Go Ahead dichtbij de openingstreffer, maar de Zambiaan raakte na voorbereidend werk van Luuk Brouwers de buitenkant van de paal.

Het lichte veldoverwicht werd door VVV na ruim een half uur spelen omgezet in een voorsprong. Bastiaans leek zich vast te draaien op de rand van de zestien, maar kreeg de bal alsnog voor zijn linker en haalde fraai uit in de linkerbovenhoek: 1-0. Go Ahead leek die tik een minuut later ongedaan te maken via Antoine Rabillard, maar zijn kopbal kon tot hoekschop worden verwerkt door doelman Crooy. In de beginfase na rust was het Go Ahead die beter uit de kleedkamer kwam, maar was het weer Mulenga die ongelukkig was in de afronding. De spits kopte een voorzet goed naar de grond, maar zag Van Crooy met moeite redden.

Go Ahead verdiende op basis van het veldspel in de tweede helft een gelijkmaker, maar zag de doelman van VVV meerdere keren in de weg staan. De sluitpost zag na driekwart wedstrijd Mulenga andermaal op zich afkomen, maar wist met een uiterste krachtsinspanning zijn doel schoon te houden. In de slotfase noteerde VVV de laatste kans van de wedstrijd via Jafar Arias. De spits kreeg de bal op een presenteerblaadje, maar kopte over. De misser had geen gevolgen voor het resultaat.