NEC krijgt Fortuna na tumultueuze verlenging op de knieën en bekert door

Donderdag, 21 januari 2021 om 21:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:18

NEC Nijmegen en Fortuna Sittard hebben donderdagavond voor het nodige spektakel gezorgd in de strijd om de TOTO KNVB Beker. Beide ploegen hielden elkaar in de reguliere speeltijd in evenwicht (1-1), waarna een verlenging de doorslag moest geven. Daarin bleek NEC de sterkste, waardoor de ploeg van trainer Rogier Meijer zich bij de laatste acht van het bekertoernooi voegde: 3-2.

Zowel Fortuna als NEC werd in de vorige ronde van het bekertoernooi vrijgeloot, nadat de KNVB door de gevolgen van de coronapandemie besloot geen amateurploegen meer te laten deelnemen aan de editie van dit seizoen. In Nijmegen was het donderdag lang wachten op de eerste grote mogelijkheid, die uiteindelijk op slag van rust werd genoteerd. Fortuna combineerde zich via Lisandro Semedo en Lazaros Rota knap het strafschopgebied van NEC binnen, waarna Rota de bal bij de tweede paal op een presenteerblaadje legde voor Samuel Moutoussamy, maar de van Nantes gehuurde middenvelder schoot tot zijn eigen verbazing naast.

NEC beperkte zich in de eerste helft tot verdedigen en werd niet gevaarlijk voor het doel van reservedoelman Alexei Koselev. In de tweede helft viel er beduidend meer te genieten, toen na een klein uur spelen de ingevallen Mats Seuntjens de diepte in werd gestuurd door Zian Flemming. Seuntjens probeerde het ineens, maar zag doelman Matthijs Branderhorst ternauwernood redding brengen. Drie minuten later was het wel raak. De lange bal kwam dit keer vanaf rechts van Martin Angha, waarna Flemming eerst nog op Branderhorst stuitte, maar in tweede instantie met links alsnog doel trof: 0-1.

Heel lang kon de ploeg van Ultee niet genieten van de voorsprong, want NEC tekende amper vijf minuten later al voor de gelijkmaker. Souffian El Karouani bracht de bal vanaf links voor het doel en zag Rangelo Janga volledige vrijheid genieten tussen twee Fortuna-verdedigers en met de eerste mogelijkheid van de wedstrijd raak koppen: 1-1. De nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie drong vervolgens aan en kreeg in de slotfase enkele kansen uit schoten van afstand, maar kon een verlenging niet voorkomen.

In de verlenging kwam de ploeg van Meijer al snel op voorsprong via Jordy Bruijn, die mocht aanleggen vanaf elf meter nadat Sebastian Polter zich bij een hoekschop vergreep aan Cas Odenthal: 2-1. Toen Thomas Beekman vijf minuten later op aangeven van Janga van dichtbij voor de 3-1 zorgde, leek het verzet van Fortuna gebroken. Maar de ploeg richtte zich nogmaals op en kwam via Flemming nog in de eerste helft van de verlenging op 3-2. De aanvaller controleerde met links en rondde af met rechts voor zijn tweede van de avond. Het bleek het slotstuk van een tumultueuze bekeravond.