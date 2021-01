FC Den Bosch juicht komst Sneijder toe: ‘Het liefst samen met Van Nistelrooij’

Donderdag, 21 januari 2021 om 15:40 • Yanick Vos • Laatste update: 15:46

Jan Gösgens, technisch manager bij FC Den Bosch, ziet Wesley Sneijder graag naar de club komen. Eerder deze week werd bekend dat Ebert Dollevoet, directeur van Top Events, serieuze plannen heeft om samen met Sneijder aan de slag te gaan bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Of en in welke rol Sneijder aan de slag gaat in Den Bosch, durft Gösgens niet te zeggen.

“Ik kan daar niet zoveel over vertellen, behalve dat ik het toejuich dat er mensen zijn die de club willen helpen. En of dat nou Wesley Sneijder is of Ebert Dollevoet, ik juich het alleen maar toe”, zegt Gösgens in gesprek met ESPN. “Wat ik zeker toejuich is dat oud-spelers clubs gaan helpen. Dat zie ik in Nederland veel te weinig gebeuren. Het liefste zou ik zien dat Wesley Sneijder het gaat doen, áls hij het gaat doen, met Ruud van Nistelrooij bijvoorbeeld. Een icoon hier van de club, dat juich je natuurlijk toe.” Van Nistelrooij lijkt zich niet veel met FC Den Bosch te gaan bemoeien, daar hij voor volgend seizoen is aangesteld als trainer van Jong PSV.

Gösgens hoopt dat de eventuele komst van Sneijder en Dollevoet leidt tot betere tijden bij FC Den Bosch, de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. “We moeten perspectief hebben. Iedereen accepteert dit voor een jaartje, maar er moet een stip op de horizon komen. Dit houden de supporters, de sponsoren en ook wij binnen de organisatie geen jaren vol”, aldus Gösgens, die niet kan zeggen of Sneijder in de technische staf van Den Bosch terechtkomt. “Daar weet ik echt niets van. Als Wesley de club wil helpen, op welke positie dan ook, dan moeten we dat toejuichen. Ik ben er alleen maar positief over.”

Dollevoet liet aan het Algemeen Dagblad weten dat de plannen met Sneijder en Den Bosch nog in de beginfase zitten. “We hebben een bak koffie gedronken. Dat is eigenlijk alles. Hoe ik bij Wesley terecht ben gekomen? Dat is niet zo moeilijk, hij is een persoonlijke vriend van me", zei Dollevoet, die nog niet kon zeggen hoe de samenwerking eruit komt te zien. “Daar is het nu nog allemaal veel te vroeg voor. Ik wil kijken hoe ik FC Den Bosch kan helpen en daarover hebben we een keer oriënterend met Wesley gesproken."