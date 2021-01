Ten Hag: ‘Ik gaf hem dit, omdat ik weet dat we hem later keihard nodig hebben’

Donderdag, 21 januari 2021 om 06:53 • Laatste update: 07:25

Ajax bereikte woensdagavond de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker, na een 0-1 overwinning op AZ. Trainer Erik ten Hag bracht in Alkmaar een sterk gewijzigd elftal binnen de lijnen, met maar liefst acht nieuwe spelers ten opzichte van het competitieduel met Feyenoord van afgelopen zondag. Eén van die nieuwe spelers was David Neres en Ten Hag laat zich na afloop in gesprek met ESPN lovend uit over de Braziliaanse aanvaller.

“Hij heeft maar één week getraind en daarvoor vier, vijf weken niet. Natuurlijk is hij er nog niet, maar dit had hij nodig. Ik heb hem deze wedstrijd gegeven, omdat ik weet dat we hem later keihard nodig hebben. Op het moment dat Neres fit is, is hij een gevaar voor elke tegenstander”, stelt Ten Hag. Neres raakte in de uitwedstrijd tegen Liverpool in de groepsfase van de Champions League geblesseerd aan zijn onderbeen en ontbrak daardoor ruim een maand.

Ook Edson Álvarez en Lisandro Martínez kunnen rekenen op positieve woorden van Ten Hag. “Ik heb een uitstekende Álvarez gezien en Martínez deed het na een onwennige start ook prima”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van Ten Hag. “Hij is gewoon een uitstekende voetballer, eigenlijk een basisspeler. Daarom praat ik veel met hem. Hij heeft met Daley Blind, Nicolas Tagliafico en Ryan Gravenberch veel concurrentie voor zijn posities. Maar ik vind hem vooral een verdediger en kan er maar elf opstellen.”

“Als je met andere spelers dit kunt brengen tegen een topploeg in Nederland, dat is een mooi compliment voor de selectie. We hebben drie keer paal en lat geraakt, een aantal kansen één op één gehad, relatief weinig kansen tegen. Dan moet je zeggen dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld”, analyseert Ten Hag de wedstrijd, die beslist werd door een doelpunt van Zakaria Labyad. Na die treffer deed Quincy Promes alsof hij het haar van Labyad knipte, waarschijnlijk een reactie op de kritiek die voetballers de afgelopen weken ontvingen voor het laten bijknippen van hun haar, ondanks dat de kapperszaken sinds 14 december zijn gesloten in Nederland.

Die viering kwam op de nodige kritiek te staan en Labyad gaf na afloop te kennen dat de beelden van zijn kappersbezoek die op social media opdoken oud waren. “Ik heb ze er naar gevraagd”, zo reageert Ten Hag op de bekritiseerde op de doelpuntviering. “En de jongens hebben mij inderdaad verteld dat het oude beelden waren. Dan leg ik graag de focus weer op het voetbal. Maar de manier waarop de spelers het doelpunt van Labyad vierden, vond ik niet handig nee. Dat heb ik ze ook gezegd.”