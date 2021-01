Labyad en Promes onder vuur na viering: ‘Belachelijk provocerend’

Woensdag, 20 januari 2021 om 23:30 • Laatste update: 23:34

Niet iedereen is te spreken over de wijze waarop Zakaria Labyad en Quincy Promes woensdagavond het enige doelpunt van Ajax vierden in de bekerwedstrijd tegen AZ (0-1). Na het doelpunt deed Promes alsof hij het haar van doelpuntmaker Labyad knipte. Op sociale media en in de studio van ESPN klinkt kritiek op de viering, maar in een interview met de sportzender verdedigt Labyad zich.

De actie was waarschijnlijk een reactie op de kritiek die voetballers de afgelopen weken ontvingen voor het laten bijknippen van hun haar, ondanks dat de kapperszaken sinds 14 december zijn gesloten in Nederland. Labyad geeft aan dat zijn viering spontaan in hem opkwam. “Er werd natuurlijk gezegd dat ik, André (Onana, red.) en Quincy (Promes) naar de kapper zijn gegaan. Je ziet duidelijk dat de video’s van maanden geleden zijn en dat dat nu wordt gebruikt is zonde. Wij willen ons focussen op het voetbal. Wij houden ons aan de maatregelen."

"De video’s zijn van maanden geleden, je ziet het ook aan mijn kapsel dat het aardig gegroeid is." Als presentator Jan Joost van Gangelen grapt dat Labyad wel een fris kapsel kan gebruiken, reageert hij lachend. "Ik zal aan m'n vrouw vragen of ze het kan knippen." De filmpjes waar Labyad op doelt stonden op het TikTok-kanaal van Marra the Barber, de vaste kapper van de voetballers. De filmpjes van Onana en Labyad waren inderdaad al ouder. Voetbalzone berichtte deze week enkel over het kappersbezoek van Promes. Die bewuste video dateert onomstotelijk van tussen 10 en 17 januari 2021.

Quincy Promes: links op 10 januari tegen PSV, in het midden bij de kapper, rechts op 17 januari tegen Feyenoord.

Op bovenstaand drieluik is te zien dat Promes in de wedstrijd tegen PSV op 10 januari nog niet beschikte over de ingeschoren streepjes op zijn achterhoofd. Op 17 januari tegen Feyenoord had hij die streepjes wél, en in de tussentijd kwam ook het filmpje online van Marra the Barberr, waarin diezelfde streepjes te zien zijn. Labyad geeft echter terecht aan dat de video waar hij op te zien is, ouder is. "De video is zeker van twee, drie maanden geleden, je ziet dat de kapperszaak op dat moment gewoon open is en mensen binnen zitten. Het was in een periode waarin het gewoon mocht. Ik snap de ophef en begrijp dat we een voorbeeldfunctie hebben. Maar het zijn video’s van lang geleden.”

Ronald de Boer vindt dat Labyad een goede uitleg geeft in het interview. "Hij zegt het goed en daar ben ik blij om. Maar waarom moet je dan toch weer een soort provocatie doen met het juichen? Laat het lekker. Hij heeft perfect antwoord gegeven op het filmpje, maar waarom die scheerbeweging met Promes?", vraagt de analist zich af. Kenneth Perez wil de Ajacied niet veroordelen. "Misschien kan zijn huisgenoot met een scheermesje overweg. Dat weten we niet. We zijn de politie niet." Jack van Gelder noemt de doelpuntviering in een tweet ‘belachelijk provocerend’ en ook supportersmagazine Ajax Life is niet te spreken over de actie. “Denk ervan wat je wilt. Maar eigenlijk wel een beetje ongelukkig op een dag dat de avondklok wordt aangekondigd”, schrijft men.