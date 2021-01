Fernando Torres baart opzien in Spanje met enorme fysieke transformatie

Dinsdag, 19 januari 2021 om 19:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:57

Fernando Torres heeft dinsdag in een video op Instagram laten zien dat het met zijn fysieke gesteldheid wel goed zit. De voormalig doelpuntenmaker van onder andere Atlético Madrid, Liverpool en Chelsea heeft na het beëindigen van zijn carrière als profvoetballer een nieuwe hobby gevonden en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. De topschutter van weleer brengt tegenwoordig de nodige uurtjes door als bokser.

In september gingen er al beelden rond van het jeugdexponent van Atlético, waarin te zien was dat Torres aan zijn fysieke gesteldheid werkte door te boksen. Torres nam in de zomer van 2019 afscheid van zijn leven als profvoetballer en werd door Atlético op grootse wijze geëerd in het Wanda Metropolitano. Anderhalf jaar later geniet de inmiddels 36-jarige oud-spits niet alleen van zijn gezin en familie, maar doet hij er ook alles aan om optimaal fit te blijven.

Sinds Torres zijn schoenen aan de wilgen hing is boksen tot zijn grootste hobby’s gaan behoren, wat is terug te zien in een door de Spanjaard via Instagram gedeelde video. De voormalig Europees en Wereldkampioen kondigde dinsdag een samenwerking aan met AW8, een toonaangevend entertainmentplatform. Torres heeft zich als ambassadeur aan het merk weten te binden om de markt in Zuidoost-Azië aan te boren.

Torres werd vorige week door Atlético aangesteld als nieuwe trainer van het beloftenelftal. De voormalig Spaans international werd eind september door de club gepresenteerd als nieuwe jeugdtrainer, maar krijgt amper een half jaar later al promotie. Torres maakte in de jeugdacademie onderdeel uit van de technische staf van Ricky Alonso en staat sinds afgelopen woensdag op eigen benen, nadat hij al vaker liet doorschemeren graag terug te willen keren bij de club waar hij zijn grootste successen kende.