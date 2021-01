Mauro Icardi slachtoffer van comeback na ‘meest gênante wissel ooit’

Dinsdag, 19 januari 2021 om 00:15 • Thijs Verhaar • Laatste update: 20:10

Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar en Mohamed Salah domineren al jaren de headlines, maar er komt onherroepelijk een moment waarop zij hun troon over moeten dragen aan de volgende generatie. In de rubriek Toppers van Morgen zet Voetbalzone iedere keer een potentiële opvolger van deze grootheden in het zonnetje. Wie spelen zich in de kijker bij de allergrootste clubs en mogen daarom niet ontbreken op jouw eigen volglijst? Ditmaal gaat de aandacht uit Moise Kean, die een dramatisch jaar bij Everton achter zich heeft gelaten en nu bij Paris Saint-Germain met succes de concurrentiestrijd aangaat met Mauro Icardi.

Oh, wat schaamde Moise Kean zich diep toen hij iets meer dan een jaar geleden in de 88e minuut werd gewisseld tegen Manchester United. En wat was hij boos! Slechts achttien minuten eerder was hij zelf als invaller binnen de lijnen gekomen en nu haalde interim-trainer Duncan Ferguson hem alweer naar de kant. De keuzeheer trachtte die keuze nog te verklaren door te stellen dat hij ‘wat tijd wilde doden om het gelijkspel vast te houden’ en ‘dat het niet aan Kean lag’, maar aan alles was duidelijk dat de trainer niet te spreken was over zijn pupil en daarom overging tot misschien wel de meest gênante wissel ooit in de Premier League.

De onfortuinlijke Italiaanse spits speelde in het hele seizoen uiteindelijk 29 wedstrijden mee, maar hij mocht slechts zes keer in de basis starten. Gemiddeld speelde hij niet meer dan dertig minuten per duel. Zelf had Kean daar fors meer van verwacht, want the Toffees betaalden Juventus bijna dertig miljoen euro om hem over te nemen. Director of Football Marcel Brand sprak zelfs van een absolute ‘steal’, want de achtvoudig Italiaans international staat al jaren te boek als een groot talent en een goalgetter pur sang.

Moise Kean is bezig aan een indrukwekkend seizoen bij PSG.

In Turijn hoefde hij door de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo echter niet op veel speeltijd te rekenen, dus ging men akkoord met een lucratieve verkoop aan Everton. De tweede club uit Liverpool heeft al jaren de ambitie om de top vier in de Premier League te bestormen en dacht met Kean de perfecte spits in huis te hebben gehaald. Hij kon als negentienjarige echter niet wennen aan zijn nieuwe omgeving of het moordende tempo in de Engelse top. Even leek het tij nog te keren toen landgenoot Carlo Ancelotti het stokje overnam van Ferguson, maar ook hij had Kean - in zijn eerste seizoen goed voor slechts twee goals en twee assists - niet nodig.

Hoe anders is dat in Parijs, waar Kean hard bezig is om zijn besmeurde reputatie op te vijzelen. PSG zocht aan het einde van de transferperiode wanhopig naar een opvolger voor de naar Manchester United overgestapte Edinson Cavani en veel wenkbrauwen werden gefronst toen de huurdeal van Kean begin oktober officieel werd gemaakt. Wat moest de verliezend finalist van de Champions League met een spits die een jaar lang niets had geraakt? Technisch directeur Leonardo kent de markt echter op zijn duimpje en heeft al vaker met succes goedkoop spelers weggehaald die bij hun club in ongenade waren gevallen.

Met Kean heeft hij andermaal een voltreffer te pakken, zij het op huurbasis. De spits is bijna net zo vaak trefzeker is als Kylian Mbappé en scoort vaker dan Neymar. Al in zijn tweede wedstrijd tekende hij twee goals aan tegen Dijon en sindsdien loopt de teller gestaag op. Inmiddels staat hij halverwege januari al op dertien treffers in alle competities. Dat zijn bijna allemaal intikkertjes geweest, maar voor een team als PSG is hij door zijn positionering enorm waardevol. De ploeg treft in Frankrijk bijna wekelijks tegenstanders die zich met elf man ingraven en vijf van zijn negen competitietreffers bleken aan het einde van het duel cruciaal voor de winst.

Kean heeft nog moeite om zich in topwedstrijden te onderscheiden, maar scoort verder aan de lopende band in de Ligue 1.

Het is dus niet verrassend dat PSG nu al bezig is om zijn huurdeal om te zetten in een definitieve transfer. In eerste instantie werd gemeld dat er een optie tot koop in het contract was opgenomen, maar dat blijkt niet het geval. Everton kan dus vragen wat het wil en zet naar verluidt in op een som van ruim veertig miljoen euro. “Hij doet het erg goed bij PSG en toont daar zijn kwaliteit. Aangezien hij een speler van ons is, keert hij in juni weer terug”, aldus Everton-trainer Carlo Ancelotti. “Tegelijkertijd moeten we ook meewegen wat de speler wil, dus het is aan hem. Als hij terug wil komen, zien we hem graag tegemoet. En als hij bij PSG wil blijven, gaan we daarover in gesprek.”

Dat laatste lijkt een zeer serieuze optie voor Kean, die in december nog aangaf ‘zeer gelukkig’ te zijn bij PSG. “Ik speel hier met geweldige spelers als Neymar en Mbappé. Ik leer er heel veel van om met zulke gasten op het veld te staan. Het is geweldig om voor een van de grootste ploegen ter wereld te mogen spelen. Daar focus ik me op. Wat de toekomst brengt, zien we daarna wel”, aldus de achtvoudig Italiaans international, die zich in het Parc des Princes hoopt te verzekeren van een plekje in de Italiaanse selectie voor het EK. Hij voegde zich na zijn komst in Parijs voor het eerst weer bij de nationale ploeg, nadat hij in zijn Everton-tijd uit beeld was geraakt.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat Kean in de topwedstrijden bij PSG nog niet thuis geeft. Tegen zowel Manchester United als Olympique Lyon kreeg hij van FootballCritic een nipte onvoldoende voor zijn optredens. Tegen minder grote tegenstanders weet hij wel een constant hoog niveau te halen, waardoor hij alsnog een hoog gemiddelde krijgt. De website geeft alle spelers een rating tussen de nul en honderd en baseert zich op de laatste 1.800 speelminuten waarin iemand in actie kwam. Door over zo’n lange periode te meten, toont men kraakhelder aan hoe constant spelers presteren. Aangezien consistentie zeer moeilijk is voor jonge voetballers, is de score van Kean (79) uitstekend te noemen.

Daarmee presteert hij op een gelijkwaardig niveau als bijvoorbeeld Ajax-aanwinst Sébastien Haller en Carlos Tévez, die als 36-jarige nog altijd van grote waarde is voor de Argentijnse grootmacht Boca Juniors. Van zo’n carrière kan Kean voorlopig alleen maar dromen, maar duidelijk is wel dat hij de stijgende lijn weer te pakken heeft in Franse dienst. Hij heeft als twintigjarige nog alle tijd om zich verder te ontwikkelen om straks ook in topwedstrijden het verschil te maken. Het talent heeft hij onmiskenbaar en het is veelzeggend voor zijn karakter dat hij sterker is geworden van zijn rampjaar bij Everton.

Als hij de komende maanden op clubniveau definitief weet af te rekenen met concurrent Mauro Icardi, staat niets een glansrol bij de Italiaanse nationale ploeg meer in de weg. Icardi werd net als Kean eerst een seizoen gehuurd en vervolgens definitief overgenomen van Internazionale, maar heeft door veelvuldig blessureleed moeite om zijn transfersom van vijftig miljoen euro waar te maken. Hij raakte in de zomer besmet met het coronavirus, kreeg toen last van zijn knie en ontbrak laatst weer een maand met een dijbeenblessure. Inmiddels is hij echter weer fit en hoopt hij trainer Mauricio Pochettino ervan te overtuigen om hem in de spits te zetten in plaats van Kean.

Zolang de Italiaan blijft scoren, is er voor de coach echter geen reden om zijn formatie te wijzigen. Pochettino heeft in het verleden al vaker aangetoond zich niet blind te staren op naam en status, dus heeft Kean het in eigen hand om eerste spits te blijven. PSG is verwikkeld in een spannende titelstrijd met Olympique Lyon en Lille, terwijl men ook wordt gezien als een van de grootste kanshebbers om de Champions League te winnen. Het zijn scenario’s waar hij een jaar geleden beslist niet aan had durven denken toen hij schreeuwend van het veld stapte na die traumatische wissel. Nu is het dankzij Kean’s eigen vastberadenheid toch echt de realiteit.