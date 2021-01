Sneer van Mourinho lekt uit: ‘Wil je hier blijven of terug naar Real Madrid?’

Maandag, 18 januari 2021 om 16:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:37

Het tweede huwelijk tussen Tottenham Hotspur en Gareth Bale is nog niet succesvol gebleken. De buitenspeler, die dit seizoen wordt gehuurd van Real Madrid, heeft nog niet kunnen overtuigen in zijn tweede termijn bij de ploeg van manager José Mourinho, tot ongenoegen van de Portugese oefenmeester. Op sociale media gaat maandag een video rond waarop te horen is dat Mourinho laat blijken niet gediend te zijn van de houding van de aanvaller.

Tottenham Hotspur publiceerde via de clubkanalen een video van de training en daar is een opmerkelijk moment op te horen. In het fragment is te zien dat een aantal doelmannen van Tottenham een trainingsvorm afwerkt, terwijl Mourinho op de achtergrond staat te praten met assistent-trainer João Sacramento en een aantal andere leden van de technische staf. Hij geeft aan zijn assistenten aan wat hij denkt van Bale. “Wil je hier blijven? Of wil je terug naar Real Madrid om niet te voetballen?”, lijken de woorden van Mourinho te zijn. De 31-jarige buitenspeler kwam in de eerste seizoenshelft niet verder dan vier optredens in de Premier League. Zondag bleef Bale de gehele wedstrijd op de bank in de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Sheffield United.

José Mourinho to Gareth Bale during Tottenham training: “You want to stay here? Or go to Real Madrid and play no football.” #rmalive pic.twitter.com/OWgsEUnS5T — Madrid Zone (@theMadridZone) January 15, 2021

De laatste weken moet de Welshman het in de Premier League na een aantal blessures stellen met een reserverol, doordat Mourinho kiest voor een aanval bestaande uit Heung-Min Son, Harry Kane en Steven Bergwijn. Tottenham heeft de helft van het salaris van Bale overgenomen van Real Madrid - vijftien miljoen euro - en verwacht hiervoor vermoedelijk een grotere inbreng van de aanvaller. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt het niet aannemelijk dat Tottenham hem nog een jaar tegen dezelfde voorwaarden zal huren.

Real Madrid hoopt stiekem de grootverdiener elders te kunnen slijten. De Koninklijke nam Bale in 2013 voor 101 miljoen over van Tottenham Hotspur, maar hij heeft de hoge verwachtingen de afgelopen jaren niet waar kunnen maken. Het contract van de linkspoot loopt bij Real nog door tot de zomer van 2022. Zijn grootste succes in Spanje behaalde Bale in de Champions League, die hij vier keer wist te winnen. In de finale van 2018 verzorgde hij tegen Liverpool twee treffers, waaronder een fraaie omhaal op aangeven van Marcelo.