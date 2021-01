Bayern spoelt bekerkater met moeite weg en verstevigt koppositie

Zondag, 17 januari 2021 om 17:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:03

Bayern München heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de titel in de Bundesliga. De ploeg van trainer Hansi Flick won in eigen huis met 2-1 van SC Freiburg en profiteerde daarmee optimaal van het puntenverlies van naaste concurrenten Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen. Door de overwinning heeft Bayern de koppositie verstevigd en het gat met nummer twee Leipzig vergroot tot vier punten.

De Duitse recordkampioen kende een uiterst vervelende week, nadat afgelopen woensdag in de strijd om de DFB-Pokal na strafschoppen werd verloren van Holstein Kiel, de nummer vier van de 2. Bundesliga. Het was voor Bayern voor het eerst in twintig jaar dat het toernooi om de Duitse beker na de tweede ronde eindigde. Tegen Freiburg herpakte de ploeg van Flick zich al snel en werd na zeven minuten spelen de leiding genomen, toen Robert Lewandowski het eindstation was van een uiterst fraaie aanval.

Serge Gnabry brak door aan de rechterkant en bezorgde de bal bij Thomas Müller, waarna laatstgenoemde met een fenomenale pass Lewandowski in stelling bracht om te scoren. De Pool draaide weg bij zijn directe tegenstander en schoot ineens raak met links: 1-0. De centrumspits werd daarmee de eerste speler ooit in de Bundesliga die in de eerste seizoenshelft tot 21 doelpunten wist te komen. Bij Bayern ontbrak de geschorste Joshua Zirkzee, die onlangs rood pakte bij de beloftenploeg en een schorsing opgelegd kreeg van drie duels voor de Bundesliga en de 2. Bundesliga. Ook Guus Til kwam niet in actie. De middenvelder van Freiburg moest genoegen nemen met een plek op de reservebank en bleef daar negentig minuten zitten.

Til zag hoe zijn ploeg na een kwartier spelen dichtbij de gelijkmaker was, toen Roland Sallai het doel van Manuel Neuer onder vuur nam. De Hongaarse middenvelder haalde uit na een rebound, maar zag zijn inzet rakelings langs de rechterpaal gaan. Ook kansen van Gnabry (redding Florian Müller) en de voor Gnabry ingevallen Leroy Sané (naast) leidden niet tot de tweede treffer. Aan de andere kant was het na een uur spelen wel raak. Nils Petersen kopte bij de tweede paal binnen nadat Nicolas Höfler een hoekschop had verlengd: 1-1. Even daarvoor verzuimde Lewandowski de score te verdubbelen met een schot op de lat.

Bayern zou uiteindelijk aan het langste eind trekken, doordat Müller twintig minuten voor het einde van de wedstrijd de winnende voor zijn rekening nam. Uit een voorzet van Kingsley Coman kon een inzet van Sané nog worden geblokt, maar reageerde Müller het meest attent door de bal met een stuit in het doel te werken: 2-1. Freiburg probeerde in de slotfase de gelijkmaker te forceren, maar zag een schot van Peterson eindigen op de lat.