Chelsea weet crisis voor even af te wenden na wissel van Ziyech

Zaterdag, 16 januari 2021 om 20:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:29

Chelsea heeft zaterdagavond eindelijk weer eens een wedstrijd in de Premier League in winst weten om te zetten. Tegen stadsgenoot Fulham speelde de ploeg van manager Frank Lampard de gehele tweede helft met een man meer en werd van de overtalsituatie geprofiteerd door Mason Mount: 0-1. Hakim Ziyech wist zich niet te onderscheiden en werd een kwartier voor het einde naar de kant gehaald. Bij Fulham was er voor de tweede week op rij een basisplaats voor Kenny Tete.

Chelsea beleeft niet zijn beste fase in de Premier League en wist slechts één van zijn laatste zes wedstrijden in winst om te zetten. Afgelopen weekend wist de ploeg van Lampard wel vertrouwen te tanken in de strijd om de FA Cup, toen Morecambe FC met 4-0 werd verslagen. Ziyech had in dat duel een belangrijk aandeel met een assist en een voorassist en verscheen zaterdagavond wederom aan de aftrap. Kai Havertz werd door Lampard op de bank gehouden, terwijl Werner een kwartier voor het einde binnen de lijnen kwam.

Het strijdplan van Fulham werd vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk. De ploeg creëerde een defensief blok met vijf verdedigers en vier middenvelders. Desondanks kon de ploeg van Scott Parker niet voorkomen dat Mount na een klein half uur spelen de openingstreffer op de schoen had. De middenvelder profiteerde van slecht uitverdedigen bij Fulham en joeg de bal op de onderkant van de lat. Een minuut later zorgde Antonio Rüdiger al voor het volgende gevaar, toen de verdediger hoog boven iedereen uit torende. Zijn kopbal werd echter uit de linkerbenedenhoek geranseld door doelman Alphonse Aréola.

Op slag van rust werd Chelsea in het zadel geholpen door Antonee Robinson. De verdediger ging veel te stevig door op César Azpilicueta en raakte de onderbenen van de aanvoerder van Chelsea. Scheidsrechter Peter Bankes bestrafte de actie met een rode kaart. In de tweede helft besloot Lampard meer stootkracht te brengen door Tammy Abraham als extra spits naast Olivier Giroud te posteren. Het leidde gelijk tot een goede mogelijkheid voor de ingevallen spits, maar hij zag zijn kopbal gepakt worden door Aréola.

Het geduld van Chelsea werd twaalf minuten voor het einde van de wedstrijd beloond. Een voorzet van Ben Chilwell werd door Aréola voor de voeten van Mount gelegd, waarna de voormalig speler van Vitesse knap raak volleerde: 0-1. Fulham probeerde in de slotfase een offensief te forceren, maar moest toezien hoe Chelsea de zege over de streep trok. De laatste mogelijkheid werd genoteerd door Werner, die een vrije doortocht had, maar naast schoot. Door de overwinning maakt Chelsea een flinke sprong op de ranglijst en klimt het van de tiende naar de zevende plek. Voor Fulham blijven de zorgen groot, als nummer achttien van de Premier League.