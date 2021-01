Ronald Koeman: ‘We hebben ‘nee’ tegen zijn zaakwaarnemer gezegd’

Zaterdag, 16 januari 2021 om 19:39 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ronald Koeman speelt zondagavond zijn eerste finale als hoofdtrainer van Barcelona. De topclub uit Catalonië staat in Sevilla tegenover Athletic Club, in het kader van de finale van de Spaanse Super Cup. Het is nog onduidelijk of Lionel Messi inzetbaar is. De vedette ontbrak in de halve finale tegen Real Sociedad, een duel dat pas na 120 minuten én een strafschoppenreeks in het voordeel van Barcelona uitviel. “Hij heeft gisteren individueel getraind en we zullen zien of hij denkt dat hij kan spelen of niet”, zei Koeman daags voor de krachtmeting.

“Het woord is aan hem. We wachten morgenochtend af om te kijken hoe hij zich voelt”, legde de Nederlander uit. “We hopen dat hij kan spelen. Maar of hij nou wel of niet speelt, we gaan proberen ons spel te spelen.” Koeman weet dat Barcelona een dag meer rust heeft gehad dan Athletic, dat donderdagavond afrekende met Real Madrid. “Drie of vier dagen is meer dan voldoende, ondanks onze inspanningen. We zijn er klaar voor. Ik verwacht een moeilijke wedstrijd. Athletic is een competitieve tegenstander en als ze druk gaan zetten, zullen we ons antwoord klaar hebben. Tegen Real Sociedad hadden we al moeite om in de wedstrijd te komen. We moeten ons niveau proberen te bereiken, zoals we de laatste tijd doen.”

Koeman kreeg zaterdagavond zoals gewoonlijk weer een bijzonder gevarieerd vragenvuur. Bijvoorbeeld over Eric Garcia, die waarschijnlijk niet deze maand zal komen omdat de presidentsverkiezingen naar alle waarschijnlijkheid niet op 24 januari maar 7 maart zullen plaatsvinden in verband met de oplaaiende coronapandemie in Spanje. “Of het een teleurstelling is als hij niet komt? Ik ben op dit moment tevreden. Ik ben op de hoogte van de financiële beperkingen van de club. Als het niet mogelijk is, dan is het niet mogelijk en gaan we gewoon door met het spelersmateriaal dat we hebben.”

Voor Koeman is de Supercopa een belangrijke prijs. “Natuurlijk. Het is een prijs die je laat zien dat je op de goede weg bent. Het is altijd belangrijk om prijzen te winnen. Het is een trofee. Een prijs is voor ieder van ons belangrijk, daar zal iedereen een aandeel in hebben. En het is belangrijk voor de club, voor het zelfvertrouwen en het is het bewijs dat er dingen zijn verbeterd.” Koeman weet nog niet exact wanneer hij weer over Sergi Roberto en Ansu Fati kan beschikken. “Ik wil niet een week of een dag noemen. Dat betekent meer druk op de spelers. Sergi kan binnen twee weken inzetbaar zijn. Ansu heeft meer tijd nodig. Het allerbelangrijkste is dat ze goed herstellen.”

Het halen van nieuwe spelers lijkt een utopie, maar er werd gespeculeerd over het vertrek van bijvoorbeeld Neto. “Het klopt dat de zaakwaarnemer van Neto om een transfer heeft gevraagd, maar we hebben ‘nee’ tegen hem gezegd. Neto is voor ons een belangrijke doelman en we willen alle posities goed bezet hebben.” Het is nog onduidelijk wanneer Barcelona na de Spaanse Super Cup moet spelen. Donderdag staat een uitduel met Cornellà in de Copa del Rey op het programma, maar de streekgenoot heeft een coronageval in de selectie. Maandag en dinsdag zullen alle spelers getest worden en zal duidelijk worden of Cornellà een minimum aantal spelers op de been kan brengen.