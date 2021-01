Vermoedelijke opstellingen: Eén wijziging bij Ajax, verrassingen bij Feyenoord

Zaterdag, 16 januari 2021 om 09:19 • Laatste update: 09:35

Volgens het Algemeen Dagblad keert Perr Schuurs komende zondag terug in de basiself van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Ajax-trainer Erik ten Hag hield de centrumverdediger afgelopen donderdag nog op de bank voor het uitduel met FC Twente (1-3 zege), waarin Jurriën Timber de voorkeur kreeg. De krant verwacht bij Feyenoord twee verrassingen in de voorhoede: Nicolai Jörgensen en Ridgeciano Haps.

Ten Hag posteerde Timber tegen FC Twente in het hart van de defensie omdat de negentienjarige verdediger ‘wendbaarder’ is. Timber moest zich echter met kramp laten wisselen, waardoor Schuurs in Enschede alsnog binnen de lijnen kwam. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Schuurs tegen Feyenoord zijn plaats in het hart van de defensie naast Daley Blind weer terug zal krijgen. Verder zal Ten Hag niks veranderen aan zijn opstelling.

Regi Blinker blikt vooruit op de ontmoeting tussen Ajax en Feyenoord.

Het betekent dat Quincy Promes andermaal een basisplaats zal hebben op het middenveld van de Amsterdammers. In de eerste seizoenshelft moest hij het nog geregeld stellen met een reserverol, maar in de laatste twee wedstrijden koos Ten Hag voor een middenveld met Promes, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. Sébastien Haller maakte tegen FC Twente zijn basisdebuut bij Ajax en vormt naar verwachting de voorste linie met Antony en Dusan Tadic. Ten Hag kan in de Klassieker niet beschikken over David Neres, Lassina Traoré en Brian Brobbey, terwijl Mohammed Kudus vermoedelijk wel weer bij de selectie zit.

Het Algemeen Dagblad verwacht bij Feyenoord twee verrassingen in de voorste linie. De defensie - bestaande uit Nick Marsman, Lutsharel Geertruida, Uros Spajic, Marcos Senesi en Tyrell Malacia - en het middenveld - Jens Toornstra, Mark Diemers en Leroy Fer - zijn hetzelfde als in de twee voorgaande wedstrijden tegen Sparta Rotterdam (0-2 zege) en PEC Zwolle (1-0 zege), ondanks dat Advocaat waarschijnlijk wel weer een beroep kan doen op Orkun Kökçü.

Het lijkt er echter op dat Jörgensen in de punt van de aanval zal spelen, waardoor de van River Plate overgekomen Lucas Pratto na twee basisplaatsen richting de reservebank verdwijnt. De Argentijnse spits kwam nog niet tot scoren in zijn eerste twee duels namens Feyenoord. Jörgensen moet in de Johan Cruijff ArenA worden geflankeerd door Steven Berghuis en Haps, die tegen Sparta en PEC als invaller binnen de lijnen kwam. Het betekent dat Bryan Linssen en Luis Sinisterra genoegen moeten nemen met een plaats op de reservebank.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Promes; Antony, Haller en Tadic.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Diemers, Fer; Berghuis, Jörgensen en Haps.