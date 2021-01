Complimenten voor Koeman: ‘Hij doet het tegenovergestelde van Zidane’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 19:21 • Jeroen van Poppel

Ronald Koeman krijgt van Rivaldo complimenten voor het inzetten van de eigen jeugd bij Barcelona. Onder de Nederlandse trainer doen de jonge spelers van de Catalanen het goed, zo ziet de oud-aanvaller van de club. Rivaldo vergelijkt de situatie met die bij aartsrivaal Real Madrid, waar trainer Zinédine Zidane volgens hem veel minder gebruikmaakt van de beschikbare talenten.

Onder Koeman brak dit seizoen onder meer de achttienjarige Pedri door, die zich inmiddels heeft ontwikkeld tot vaste basisspeler. "Ik heb altijd gezegd dat de sleutel tot succes bij het managen van jonge spelers is om niet te veel druk op ze te leggen", aldus Rivaldo in gesprek met AS. "Hij heeft de jongelingen samengebracht met Sergio Busquets, Messi en Jordi Alba. Koeman verdient het om daarvoor gecomplimenteerd en gerespecteerd te worden."

Rivaldo verbaast zich erover dat Zidane bij Real Madrid veel minder oog heeft voor de talenten. "Ik weet niet wat erachter zit, maar Zidane gebruikte in zijn eerste periode bij de club juist wel de talenten", aldus de Braziliaanse oud-international, die erop wijst dat Federico Valverde, Rodrygo en Vinícius Júnior weinig aan bod komen dit seizoen. Donderdag tegen Athletic Club (1-2 verlies) vielen de twee eerstgenoemden in de tweede helft in, terwijl Rodrygo ontbrak door een hamstringblessure.

Zidane gaat volgens Rivaldo niet altijd tactvol om met zijn jonge spelers. "Ik heb gehoord dat hij Vinícius op de bank heeft gezet omdat hij tijdens een teambespreking op zijn telefoon keek", aldus de oud-aanvaller. "Zulke dingen hoeven niet zo opgelost te worden, door een voetballer niet op te stellen, want daar doe je je eigen team pijn mee. Je laat een speler buiten je team die in een wedstrijd cruciaal voor je had kunnen zijn. Meestal wordt zoiets opgelost met een boete."