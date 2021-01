TOTO's tips: Veelbelovende statistieken voor Sébastien Haller tegen Feyenoord

Zaterdag, 16 januari 2021 om 14:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 14:55

De 128ste editie van De Klassieker in de Eredivisie vindt zondagmiddag plaats. Van de voorgaande 127 clashes won Ajax er 59, ging de winst 30 keer naar Feyenoord en werd het 38 keer gelijk. Het aanstaande affiche tussen Ajax en Feyenoord is niet alleen bijzonder omdat er zonder publiek wordt gespeeld, maar ook omdat beide ploegen elkaar voor het eerst sinds 2 april 2017 in een speelronde treffen die zij als nummer één en twee begonnen zijn. In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op de Klassieker.

Ajax zal nog maar net bekomen zijn van de zwaarbevochten overwinning van afgelopen donderdag op bezoek bij FC Twente, terwijl zondag om 16:45 uur alweer de volgende wedstrijd op het programma staat: De Klassieker. De ploeg van Erik ten Hag zal met vertrouwen de wedstrijd tegen Feyenoord tegemoet gaan. Ajax wist in 40 van de laatste 41 thuiswedstrijden tegen Feyenoord in de Eredivisie te scoren en hield in de laatste 13 thuisduels met de Rotterdammers 8 keer de nul, waaronder in elk van de laatste 3 wedstrijden. De laatste Rotterdamse overwinning op Ajax in de Johan Cruijff Arena dateert van 28 augustus 2005 (1-2). Sindsdien wonnen de Amsterdammers twaalf van de veertien Eredivisie-Klassiekers in eigen huis (twee keer gelijk).

Zonder dat het spel sprankelend is staat Feyenoord toch weer in de bovenste regionen van de Eredivisie. Met 35 punten staat het tweede op de ranglijst en is de achterstand op koploper Ajax slechts drie punten. Hoewel Feyenoord de laatste jaren machteloos was in de Johan Cruijff ArenA, kan het wellicht toch moed putten uit de goede prestaties in topwedstrijden en het feit dat er nu geen publiek is. De Rotterdammers verloren slechts één van de laatste zes ontmoetingen met Ajax en PSV in de Eredivisie (drie zeges, twee remises). De enige nederlaag werd geleden op 27 oktober 2019 op bezoek in Amsterdam (4-0) en was de laatste wedstrijd onder Jaap Stam. Daarnaast kan Feyenoord bouwen op een betrouwbare defensie in de afgelopen periode. De manschappen van Dick Advocaat kregen sinds de start van december slechts één treffer tegen, minimaal vier minder dan iedere andere ploeg in de Eredivisie in die periode en zeven minder dan Ajax.

Veel aandacht zal wederom uitgaan naar Sébastien Haller, die deze transferperiode door Ajax als recordaankoop werd gepresenteerd. Dat hij er meteen staat liet hij zien met een assist als invaller tegen PSV en een goal én assist als basisspeler tegen FC Twente. Daarmee werd hij de eerste speler sinds Mounir El Hamdaoui in augustus 2010 die in zijn eerste twee Eredivisieduels voor Ajax bij minstens drie doelpunten betrokken was. Tegen Feyenoord zal hij zijn ploeg uiteraard weer van dienst willen zijn, waartoe hij ook namens FC Utrecht tegen de Rotterdammers in staat was. Haller is namelijk een van de zes spelers die minstens vijf Eredivisiegoals maakte tegen Feyenoord en daar gemiddeld maximaal negentig minuten voor nodig had had (90 – 5 goals in 450 minuten), naast Afonso Alves (45), Marcus Berg (61), Henk Grim (68), Jari Litmanen (75) en Romário (79).

