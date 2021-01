Sinan Bakis bewijst theorie van Van Nistelrooij tegen kansloos FC Emmen

Dinsdag, 12 januari 2021 om 22:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:44

Heracles Almelo heeft dinsdagavond overtuigend afgerekend met hekkensluiter FC Emmen. De ploeg van Frank Wormuth won mede dankzij een hattrick van Sinan Bakis met 4-0. Het was pas de eerste wedstrijd in veertien Eredivisie-optredens waarin de centrumspits van Heracles überhaupt een goal wist te maken voor de club, waarmee hij de 'ketchuptheorie' van Ruud van Nistelrooij over doelpunten bewees. De oud-spits vergeleek scoren ooit met een fles ketchup: ''Soms doe je ontzettend je best en komt er niets uit, en op een ander moment gaat het ineens vanzelf.''

Emmen kwam zichtbaar met weinig vertrouwen naar Almelo en moest vanaf het begin het initiatief laten aan de tegenstander. Dom balverlies van Ricardo van Rhijn zorgde ervoor dat Sinan Bakis doorbrak, maar de spits van Heracles stuitte op doelman Dennis Telgenkamp. Na een klein half uur spelen was het wél raak voor Bakis. De bal bleef in de doelmond hangen na een hoekschop, waarna de Duitse Turk alert reageerde en van dichtbij binnen gleed: 1-0.

Sinan Bakis ?? ketchuptheorie pic.twitter.com/SLEWcq8fTp — ESPN NL (@ESPNnl) January 12, 2021

Telgenkamp kon enkele minuten later erger voorkomen voor Emmen door een gevaarlijk schot van Silvester van de Water uit de hoek te tikken. De doelman had echter geen antwoord op een lage schuiver van Bakis vanaf de rand van de zestien: 2-0. De spits van Heracles brak door na een een-twee met Heracles Almelo en kreeg veel ruimte om te schieten.

Ook na rust behield Heracles het overwicht en in de 64ste minuut viel de derde treffer van de avond. Rai Vloet wipte de bal de zestien in richting Bakis, die uit de draai de hoek wist te vinden: 3-0. Het had nog mooier kunnen worden voor de centrumspits, ware het niet dat hij na een lage voorzet van Van de Water net naast punterde. Het vierde doelpunt voor Heracles kwam er toch nog, toen Vloet door kon lopen tot in de zestien en met een lage schuiver scoorde: 4-0.